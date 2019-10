Obviněná doktorka z kauzy hocha, jenž po operaci mandlí téměř vykrvácel na chodbě, léči děti v Krči

PRAHA Byly to záběry, u nichž vře člověku krev. Kamera pardubické nemocnice zachytila před dvěma roky krvácejícího chlapce s matkou na chodbě u ambulance ORL a lékařku, jež kolem něj prošla a ani se na něj nepodívala. Hoch nakonec po banální operaci mandlí skončil s poškozeným mozkem, policie už obvinila pardubickou nemocnici, lékařku a dvě sestry z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Obviněná lékařka po události odešla z Pardubic a nyní pracuje v Thomayerově nemocnici v Praze-Krči. „Ano, na novorozeneckém oddělení,“ potvrdil pro LN primář a neonatolog Jan Janota s tím, že lékařka souhlasila se zveřejněním informace. Na místo nastoupila poté, co uspěla v konkurzu, který pražská nemocnice vypsala. Bylo to ještě v době, než se kauza dostala do médií a kdy o ní nemocnice nevěděla.