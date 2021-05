Očkování připomíná loterii, pravidla pro rezervace se liší podle místa. Pro onkologické pacienty to může být fatální

Praha Paní Helena trpí roztroušenou sklerózou. Když na konci března dostala přednostní možnost se zaregistrovat k očkování proti covidu v rámci skupiny chronicky nemocných, ihned toho využila. Cesta k vakcíně však byla komplikovanější, než předpokládala.

Žena si vybrala jedno z brněnských očkovacích míst a pak už jen vyčkávala, až na ni přijde řada. Uplynuly tři týdny a vakcína byla stále v nedohlednu, proto se rozhodla pátrat po tom, která místní centra očkují prioritně chronické pacienty, a přeobjednala se.

„Po měsíci mi přišla zpráva s kódem na výběr termínu a zároveň pozitivní test. Ano, chytla jsem covid,“ povzdechla si osmačtyřicetiletá matka tří dětí, která kvůli obavě z nákazy dokonce omluvila nejmladšího syna z prezenční výuky ve škole. „Teď už budu jen doufat, že covid ustojím a moc mi nezhorší stav,“ dodává.

Když Helena pátrala po centru, kde by se svojí diagnózou nemusela dlouho čekat, všimla si velikých rozdílů v přístupu k vakcíně. Zjistila, že připomíná hon za pokladem, neboť každé očkovací centrum si může po svém upravit parametry pořadníku. V důsledku se rychlost očkování odvíjí od toho, kde člověk bydlí, případně kolik času investuje do toho, aby pátral mezi centry, vybral si to, kde ho vezmou rychleji, a cestoval kvůli tomu.

„Je na očkovacím místě, jakým způsobem si bude řadit své klienty, mohou prioritně očkovat jakoukoliv skupinu. Pokud však nevyberou žádnou prioritní skupinu, systém klienty bere automaticky od nejstaršího,“ odpovědělo ministerstvo zdravotnictví na Helenin dotaz.

Resort v souvislosti s očkováním zavedl bodový systém prioritního rizikového skóre, kde je každé nově otevřené skupině přiřazena číselná hodnota – od nejvyššího stupně rizika po nejnižší.

Zatímco osmdesátiletý zájemce má jedenáct bodů, rizikové skóre sedmdesátníka je sedm. V rámci svých kategorií jsou pacienti následně řazeni dle věku, jako je tomu i ve skupině chronicky nemocných, které systém řadí podle data narození, nikoliv podle závažnosti diagnózy.

„Správce očkovacího místa může při takzvaném zvedání závory upřednostnit některé skupiny, což se u nás v současnosti neděje, neboť je dostatek vakcín,“ řekla pro Lidovky.cz Jana Bezstarostová, hlavní sestra jilemnické nemocnice.

To je přesně případ, kdy pořadník skládá zájemce čistě a výhradně podle věku, a toto hledisko se v posledních týdnech zvýrazňuje, jak se otevírá přístup k registraci nižším věkovým skupinám, od června by to mělo být pro všechny zletilé. Někteří chronici se závažnou diagnózou kvůli tomu mizí z prioritního zřetele, třebaže podle oficiální metodiky mají mít stále přednost. „Spuštění registrací pro širší skupinu obyvatel neznamená, že by starší osoby nebo rizikové skupiny, jako chroničtí pacienti, neměly být v očkování upřednostněné,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí resortu Jana Schillerová.

Problém je, že v praxi nejsou podmínky v rámci republiky rovnocenné. V jednom koutu Česka se na chronicky nemocného pacienta dostane ihned, jinde si, stejně jako Helena, několik týdnů počká a doufá, že se nemocí do termínu nenakazí, neboť pro takové lidi je covid zvláště nebezpečný. Nestačí, že pacient patří do prioritní skupiny, musí proaktivně hledat, kde má největší šanci, že ho v rozumném čase naočkují.

Pro pacienty s rizikovou diagnózou představuje čekání na očkování, i když patří do prioritní skupiny, zvýšený stres. „Stěžují si, jsou nervózní a mají z toho obavy,“ popsala serveru Lidovky.cz zkušenosti pacientů s rakovinou předsedkyně České onkologické společnosti (ČOS) a přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Jana Prausová.

Chronici potřebují individuální přístup

ČOS původně resortu zdravotnictví navrhovala, že onkologičtí pacienti, obzvlášť ti, kdo jsou v průběhu terapie, by měli být očkováni ošetřujícím lékařem přímo na příslušné onkologii. Tam lékař umí zhodnotit stav pacienta a zároveň vhodnost doby, kdy by měl být vzhledem k aplikované léčbě očkován. Bez odezvy.

Podle Prausové není vhodné nasazovat jednotnou očkovací strategii na všechny, jako kdyby mezi lidmi nebyly rozdíly. U zdravých jedinců například bylo vítanou změnou, když se prodloužil interval mezi podáním první a druhé dávky, imunita se lépe rozvine, aspoň první injekcí se rychleji odbaví víc jedinců. U onkologických pacientů to ale není vhodný postup. „Představovala jsem si, že budou v pořadníku daleko více upřednostňováni,“ dodala.

Spuštění očkování chronických pacientů tu proběhlo ve dvou fázích. Nejdříve od 24. března pro diagnózy, u nichž je riziko covidové hospitalizace nejvyšší. Sem patří například lidé se závažným dlouhodobým onemocněním orgánů, jako jsou plíce, ledviny, srdce nebo játra, onkologičtí pacienti, diabetici, obézní. V druhé vlně se 12. dubna otevřel registr pro osoby s onemocněními závažně oslabujícími imunitní systém, například pro HIV pozitivní. Systém zohledňuje také osoby s vývojovými poruchami chování nebo poruchami mobility, pro něž je těžké pochopit či dodržet protiepidemická opatření.

Chroničtí pacienti se k očkování hlásí prostřednictvím centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu, který získají od svého ambulantního specialisty nebo specializovaného pracoviště, kam s nemocí docházejí.

Někteří pacienti si podle Michala Karsche ze Sdružení mladých sklerotiků stěžují, že ještě ani nedostali kód k registraci, jiní jsou již po očkování. Pro určité typy léčby roztroušené sklerózy může být onemocnění covidem nebezpečné, protože léčba v těle ničí imunitní buňky, jež by s nemocí za normálního stavu bojovaly. „Já mám zrovna tuto léčbu, specializované centrum mě kontaktovalo a samo mi očkování zařídilo. Nyní jsem již po obou dávkách vakcíny,“ řekl serveru Lidovky.cz Karsch.

Dlouhé čekání u praktiků

Vakcinaci mohou vybrané diagnózy podstoupit právě i ve vybraných centrech vysoce specializované péče. „HIV pozitivní pacienti se mohou hlásit v HIV centrech, někdy probíhá očkování přímo tam, jindy pacient dostane kód a lékařskou zprávu a sám se registruje k očkování ve veřejných centrech,“ popsal webu Lidovky.cz průběh procesu Robert Hejzák, předseda České společnosti AIDS pomoc.

Vedle toho mohou využít také očkování u svých praktických lékařů, ale to si počkají ještě déle, v ordinacích je pořád vakcín pomálu, navíc pro některé diagnózy je vhodnější využít vakcínu Pfizer, jíž praktici vůbec nedisponují, jde třeba o roztroušenou sklerózu. „Praktik si pořadí v podstatě určuje sám,“ řekla serveru Lidovky.cz praktická lékařka Věra Boušková, podle níž je snaha nejdříve naočkovat nejstarší pacienty a poté chronicky nemocné. Ty druhé doktoři mohou na rozdíl od center řadit i podle konkrétní závažnosti diagnózy daného pacienta.