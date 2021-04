Nastavený systém není vlídný ani k pacientům, říká lékař, který vyočkoval přes 3600 dávek

Různé potíže v dodávkách vakcín takřka vyšachovaly ze hry praktické lékaři, ti přitom měli být důležitou součástí strategie očkování proti covidu-19. Radoslavu Svobodovi, praktickému lékaři z Pardubického kraje, se přesto podařilo vyočkovat už přes 3600 dávek. Dokázal to prý jen díky tomu, že si svou ordinaci nechal zaregistrovat jako očkovací místo. „Státem nastavený systém není vlídný ani k pacientům,“ říká pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Co si myslíte o situaci okolo očkování a o zapojení praktických lékařů? Zaznívají názory, že mezi centry a ordinacemi vznikla propast, souhlasíte?

Zdá se mi, že z očkování – tedy z odborné záležitosti – se stala věc politická. My praktičtí lékaři jsme doufali, že se stát ve věci vakcinace opře o nás, protože očkujeme i spoustu jiných látek a rozumíme tomu. Stát však celý proces velmi zbyrokratizoval a začal vytvářet očkovací centra na úkor nás, praktiků. I proto jsem u sebe očkovací centrum zřídil. Mám ordinace v Železných horách, na pomezí krajů Středočeského, Pardubického a Vysočiny. Jde o rozsáhlou rekreační oblast, na svých chatách zde pobývá hodně starších lidí z měst, takže zájem o očkování je tu značný. A také jsem tím reagoval na požadavky starostů z obcí v okolí, kteří o tu možnost žádali. Hejtmanství mi pomohlo a naše centrum podpořilo také proto, že do větších měst je to pro některé ze zdejších třeba i třicet a více kilometrů. Domnívám se, že jsme tím pomohli pacientům, kteří byli primárně objednaní do vzdálenějších center a měli termín až za několik týdnů. U nás jsou čekací lhůty kratší.