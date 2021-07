Od uzenáčů po data zdarma. Vlády vymýšlejí různá lákadla k očkování, pro Česko může být inspirací loterie

Praha Každý národ má specifika, vtisknutá do povah, krojů, obyčejů či pokrmů. Ve vakcinačním úsilí ale nyní všechny státy čelí stejné svízeli – zájemců o protektivní injekci je méně, než kolik by bylo na dosažení kolektivní imunity třeba. Vlády proto hledají vhodný stimul, jímž by prořídlé fronty zahustily. Ve způsobu, který si volí, se národní spády opět projevují.

Nádraží a ‚obchoďák‘. V Praze otevřou dvě nová očkovací místa pro lidi bez objednání Z českých sousedů dva sáhli po očkovací loterii, Slovensko a Polsko. Zjednodušeně: tahů se účastní každý očkovaný. Ani český kabinet se nevyhne tomu, aby do vyčerpané nádrže přilil palivo. Inspirace u Slováků, mentálních a historických blíženců, se nabízí. Pokud tam slosování zabere a naopak selže klasická přesvědčovaní kampaň, může se i Česko vydat ve slovenské stopě.

Delta je jako časovaná bomba. Když malé děti vynecháme z očkování, covid na ně zacílí, říká vakcinolog Chlíbek „Musíme hledat všechny rozumné cesty, jak naočkovat nerozhodnuté nebo i odpůrce. Neumím říct, jestli loterie je tou správnou cestou, ale nevymýšlel bych kolo. Zvolil bych to, co prokazatelně funguje v jiných zemích,“ nastínil pro Lidovky.cz rozhodovací proces vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Očkovací loterie má tu výhodu, že neopomíjí lidi, co už pod jehlu zašli i bez finanční pobídky. V modelech obou sousedů se účastní každý, kdo se prokáže, že má v sobě plný počet dávek předepsaných výrobcem. a Slovensku se bude losovat každý týden, celkový strop pro výhry činí v přepočtu 51 milionů korun, k tomu je ještě „náborový bonus“. Každý, kdo přesvědčí druhého, aby na očkování šel, dostane od osmi stovek do 2,3 tisíce, to podle rizikovosti vakcinačního absolventa. Celkem jich takto jedinec může přivést padesát. Poláci budou točit pomyslným osudím do konce září, každotýdenní výhry se pohybují od 300 tisíc do šesti milionů korun, v banku se blyští i auta či kupony na benzín. Krávy v osudí Nevýhodou jsou samozřejmě náklady. A třebaže se jedná o drahý způsob agitace, strážkyně české kasy se jí nebrání. „Pokud by ministerstvo zdravotnictví seznalo, že stávající informační kampaň a další kroky k podpoře očkování již vyčerpaly svůj potenciál, jsem vzhledem k mimořádné důležitosti vakcinace připravena vést diskusi i tímto směrem,“ řekla pro Lidovky.cz ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Opakovaný lockdown, pokud by covid na podzim vlivem mutací opět zvlčel, by ostatně vyšel ještě dráž.

Plně očkovaní Češi už nebudou muset na test po příjezdu ze zahraničí, oznámil Kulhánek Česko má již s podobnou podporou zkušenosti. Když se zaváděla EET, doprovázela ji účtenková loterie, ve které se pravidelně losovalo z odevzdaných lístků. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je to možnost, o níž už s ministryní financí hovořil, ale zatím zůstává opatrný. I proto, že „Účtenkovka“ odhalila, jak je stát v podobných projektech těžkopádný. Všechno trvá, musí být opřeno o zákon, jak vykazovat hospodárnou péči. Prozatím chce předseda vlády ještě sázet na mohutné přesvědčování mladších ročníků. Koronavirus Sledovat další díly na iDNES.tv „Je ale potřeba být kreativní. Bylo by fajn, kdyby třeba mobilní operátoři očkovaným mladým zlevnili data. Taky na zaměstnavatele spoléháme,“ uvedl Babiš pro Lidovky.cz. Mnohé firmy už svým lidem bonusy dávno poskytují, především v podobě dvou dnů volna, v den podání injekce a na rekonvalescenci o dni následujícím. Na zmíněná data zdarma sází Řekové. Vakcinace jim drhne u později narozených, pročež lidem od 18 do 25 let nabízejí měsíc surfování po internetu gratis a platební kartu nabytou na necelé čtyři tisíce. Peníze se mají do ekonomiky vrátit, vláda předpokládá, že si za ně mládež udělá doma hezké léto a zajde za kulturou. Zůstanou studenti na podzim opět doma? Rektoři se bojí nízkého počtu očkovaných Objevují se i kreativnější nápady, kterak očkovacímu úsilí navrátit dynamiku. Nizozemci například zavážejí svá očkovací centra uzenáči, do láku vnořenými mladými sledi, rybu tamní očkovanci dostávají coby lahodné bolestné na místo lízátka známého z českých dětských ordinací. Pobídku němou tváří zkoušejí nasadit i jinde, jedna z oblastí v severním Thajsku vložila do loterijního banku sedmadvacet živých krav. Na muslimské obyvatelstvo části Indonésie by skot nezabíral, tam se k účinné látce přikládají kuřata. Hongkong se smýšlením blíží evropským nápadům, bonusová lákadla tam spočívají v možnosti vyhrát nákupní poukazy, letenky nebo luxusní apartmán. Rusové dali k dobru automobily, americký stát Maine lovecké a rybářské lístky, Západní Virginie pušky a terénní auta. Ojedinělým směrem se vydal Washington, kde každému dospělákovi přidají po vakcinaci k náplasti taky ubalenou cigaretu marihuany. Podpůrné bonifikace se všude teprve zvolna rozjíždějí, zatím nelze říci, nakolik budou efektivní. Průzkum marketérů, kteří dělají oficiální očkovací kampaň pro vládu, nicméně ukázal, že finanční bonus má potenciál povzbudit i odpůrce vakcinace.