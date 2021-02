Okresy Cheb, Sokolov a Trutnov se uzavírají, střeží je stovky policistů. Platí ale výjimky

Sokolov/Cheb/Trutnov Okresy Cheb a Sokolov v Karlovarském kraji a Trutnov v Královéhradeckém kraji se kvůli rychlému šíření covidu uzavírají. Jde o nejpostiženější okresy v zemi. Lidé, kteří tam žijí, nemohou od pátku až na výjimky okres opustit, obyvatelé jiných regionů tam nemohou vstoupit. Výjimky platí pro školáky nebo lidi, kteří dojíždějí do práce, na úřad či za lékařem. Rozhodla o tom ve čtvrtek vláda. Opatření platí do konce nouzového stavu, který podle momentální situace končí nedělí.

Opatření se týkají skoro 300 000 lidí. Obyvatelé těchto tří okresů musí na veřejnosti nosit respirátory FFP2 nebo přinejmenším chirurgickou roušku. Vláda obou krajů pošle dohromady milion jednorázových roušek ze státních rezerv, určené jsou pro sociálně slabé. Jedná i o dodávce respirátorů do škol a školek.



Omezení pohybu neplatí pro děti při cestě do škol a jejich doprovod či pro lidi dojíždějící do jiných okresů do práce. Opustit domov je možné také kvůli péči o příbuzné i zvířata, neodkladným cestám do zdravotnického zařízení, na úřad, do kostela či na svatbu. Účel cesty je ale nutné vždy doložit. Do okresů s omezeným volným pohybem nemohou přijet lidé, kteří tam mají nemovitosti, ale trvale tam nebydlí. Opatření se nevztahuje na tranzit přes uzavřené okresy.

Zaměstnavatelům vláda doporučila režimová opatření na pracovištích, co největší využití práce z domova a pravidelné antigenní testování. Například ve Vrchlabí na Trutnovsku má jeden ze tří výrobních závodů automobilka Škoda. Omezený přístup mají lidé z jiných okresů i do části Krkonoš ležící v tomto okrese.

Zpřísnění omezení volného pohybu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vysvětlil tím, že v daných okresech je počet nakažených třikrát až čtyřikrát vyšší než ve zbytku země. Nemocnice mají plné kapacity a musejí pacienty převážet jinam.

Zástupci postižených okresů tvrdí, že vláda na kritickou situaci reagovala pozdě a přísnější pravidla pro volný pohyb bude složité vymáhat.

Uzavřené okresy bude střežit na 80 stanovištích 580 policistů. Okresy nebudou uzavřeny neprostupně, kontroly budou namátkové. Na spolupráci jsou policisté domluveni i s vojenskou policií, pokud bude třeba, příští týden její pomoc využijí.