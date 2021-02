Opozice chce dále jednat s vládou o postupu při pandemii, je nutné se zabývat například zlepšením systému očkování

Praha Na straně vlády jsme nenašli odpovědného partnera, který by měl skutečný zájem situaci řešit. Na tiskové konferenci poté, co sněmovna neschválila další prodloužení nouzového stavu, to řekl předseda ODS Petr Fiala. Opozice chce ale dál s kabinetem jednat o svých návrzích a o dalším postupu při koronavirové pandemii.

Nouzový stav skončí v neděli 14. února, další prodloužení sněmovna neschválila Podle Fialy opozice opakovaně iniciovala jednání a přicházela s vlastními návrhy. „Bohužel, na straně vlády jsme nenašli odpovědného partnera, který by měl skutečný zájem situaci řešit. Vláda zná jen jedinou věc: ‚Prodlužte nouzový stav.‘ Podle nás automatické prodloužení nouzového stavu není řešení,“ řekl.

Opozice je podle něj připravena s vládou znovu jednat. Je nutné se zabývat zlepšením systému očkování proti covidu-19, otázkou odškodňování firem a živnostníků postižených protikoronavirovými opatřeními, krizovou legislativou nebo návratem části žáků do škol. „Nesmírně mě mrzí a připadá mi nepoctivé, že vláda své fatální selhání hází na opozici, na kdekoho a neuvědomuje si vlastní odpovědnost,“ dodal Fiala. Je na obzoru další nouzový stav? Vláda to probere na pátečním zasedání Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky je možné drtivou většinu rozumných a dobře cílených opatření vyhlásit na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzniká prostor opatření přehodnotit, zamyslet se nad nimi a jednat uvážlivě, míní. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že s koncem nouzového stavu například padá možnost poskytovat krajům ochranné prostředky či plicní ventilátory ze státních hmotných rezerv, plošně nasazovat armádu na výpomoc nebo omezit obchody. Šéf poslanců TOP 09 Vlastimil Válek poznamenal, že opozice nemohla podpořit nouzový stav, protože sváděl vládu k řešením, jež byla neefektivní a většinou i nesmyslná. Zákon o ochraně veřejného zdraví podle něj nutí vládu, aby opatření lépe zdůvodňovala a vyargumentovala.