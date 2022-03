Na pražském Andělu začne rekonstrukce vytížené tramvajové křižovatky

„Tramvajové křižovatky Anděl, Karlovo náměstí a Lazarská patří k trojici nejvytíženějších v celé Praze, čemuž odpovídá i míra opotřebení kolejového rozvětvení. Kolejové rozvětvení na Andělu jsme měnili v roce 2010, po 12 letech je na hranici životnosti,“ uvedl technický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Jan Šurovský.

Schéma dopravy na Andělu během první etapy rekonstrukce tramvajových kolejí

Nejprve se bude měnit kolejové křížení ve směru od Nádražní do Plzeňské ulice. Od čtvrtku 31. března do středy 6. dubna bude obousměrně přerušen tramvajový provoz v Nádražní ulici v úseku mezi zastávkami Anděl a Na Knížecí. Tramvajové linky 2, 4, 5, 7, 12, 15, 20, 21 a 94 budou jezdit po náhradních trasách. Mezi zastávkami Anděl a Radlická bude zavedená náhradní autobusová doprava s označením X7.

V rámci druhé etapy od 7. dubna do 12. dubna bude DPP opravovat koleje v Lidické ulici. Tramvaje tak nebudou jezdit v úseku od křižovatky ulic Nádražní a Za Ženskými domovy po Palackého náměstí, kde se vymění i kolejnice a výhybky. Tato etapa se dotkne navíc linek 10 a 16. Ty budou jezdit přes zastávky Újezd a Národní divadlo.

Od 12. dubna se práce přesunou na úseky od Plzeňské do Nádražní ulice a od Štefánikovy do Plzeňské ulice. Obnoven bude tramvajový provoz ve směru z Nádražní do Lidické ulice, nově od 12. dubna do 22. dubna nebudou tramvaje jezdit v Plzeňské a ve Štefánikově ulici. Ve směru od Újezdu na náměstí 14. října bude kyvadlový provoz tramvají. Tramvajové linky obsluhující Řepy budou objíždět oblast Anděla ulicemi Za Ženskými domovy a Radlickou. Oblast Barrandova už bude obsluhována pravidelnou linkou s číslem 5, naopak na Radlice bude dále jezdit náhradní autobusová doprava.

Čtvrtá etapa začne 23. dubna. Pracovat se bude v úseku mezi Újezdem a Andělem, kde bude přerušen provoz tramvají a zavedena náhradní autobusová přeprava. Od 23. dubna budou v Plzeňské ulici tramvaje jezdit po pravidelných zastávkách a obnoví se rovněž tramvajová doprava do Radlic. Práce skončí 29. dubna, kdy bude obnoven i provoz tramvají v úseku mezi Andělem a Újezdem.