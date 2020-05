Opuštění dětští uprchlíci v Řecku nejsou, tvrdí Hamáček. Iniciativa s ním nesouhlasí

Praha V řeckých táborech podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nejsou dětští uprchlíci, kteří by byli vhodní pro převoz do Česka. Přivézt do ČR sedmnáctileté Afghánce či Pákistánce by nemělo smysl, řekl dnes ministr ve Sněmovně při interpelacích. Zopakoval, že ministerstvo vnitra pokládá celou záležitost za uzavřenou.

Migranti v Řecku uvěřili fámám o otevření hranic: chtějí dál do Evropy „Žádné děti, které by byly bezprizorní, opuštěné a vhodné k relokaci do České republiky, nejsou. Je tam celá řada sedmnáctiletých Afghánců a Pákistánců, kteří z mého pohledu nemají šanci na nějakou rozumnou resocializaci v ČR,“ uvedl ministr vnitra. Podle něj by tito mladíci pravděpodobně brzo odešli za svými příbuznými do Německa nebo Švédska. Česko bude podle Hamáčka nadále pomáhat řešit situaci v řeckých uprchlických táborech materiálně.

S ministrovým postojem nesouhlasil zakladatel občanské iniciativy Češi pomáhají Jaroslav Miko. Už v pondělí oznámil, že je v ČR připravena na převzetí dětí síť jednotlivců a organizací, od podnikatelů přes dobrovolnické organizace až po lékaře nebo pedagogy. Iniciativa Češi pomáhají loni koncem listopadu oznámila, že má seznam zhruba 200 rodin, které by byly ochotny dětské uprchlíky z řeckých táborů přijmout. K převzetí dětí bez doprovodu opakovaně vyzývaly neziskové organizace i osobnosti. S návrhem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých táborů přišla před časem europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Řecko loni začátkem září žádalo ministry vnitra EU, aby jejich země dětské uprchlíky bez doprovodu přijaly. Zakladatel iniciativy Češi pomáhají Miko už předtím řekl, že český ministr vnitra žádal o seznam syrských dětí, řecká strana ale opakovaně odmítla vybírat potřebné podle státní příslušnosti.