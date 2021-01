Kritika chystané strategie integrace Romů? Válková označila postup ombudsmana Křečka za nestandardní

Praha Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) označila postup ombudsmana Stanislava Křečka, který kritizoval připravovanou vládní strategii integrace Romů, za nestandardní. Výtky veřejného ochránce práv o neúčasti romských zástupců na přípravě dokumentu podle Válkové nejsou pravdivé. Ve čtvrtek chce ve svém úřadu ověřit, zda Křeček skutečně odebral své zástupkyni Monice Šimůnkové pověření zasedat ve třech lidskoprávních vládních radách.

Křeček na webu svého úřadu před týdnem uvedl, že chystaná strategie integrace Romů je „nerealizovatelná a sestavená bez znalosti věci“. Ve svých připomínkách mimo jiné napsal, že někteří Romové mají problémy s bydlením ne kvůli diskriminaci, ale kvůli tomu, že „devastují bytový fond a přeměňují část obcí ve vyloučené lokality“.

Křečkovi ve strategii chybí zapojení Romů do řešení. Diskriminační jednání vůči nim nepopírá, podle něj ale k jeho odstranění nepomůže „potěmkinovská vesnice Strategie“. Ombudsmanova zástupkyně Šimůnková řekla, že ji Křeček kvůli nesouhlasu s jeho připomínkami odvolal ze tří vládních rad. Upozornily na to server Romea.cz a Deník N.



„Pokud tomu tak je, že je odvolaná (ombudsmanova zástupkyně z vládních rad), navozuje to podivný pocit odvety za nějaké vyjádření. To by nemělo určitě mezi reprezentanty ochránců lidských práv, nezávislých, volených Poslaneckou sněmovnou, být normální chování, standardní chování. Měli by jít příkladem,“ řekla Válková. Podotkla ale, že veřejný ochránce má právo si zástupce své kanceláře vybrat.

Šimůnková uvedla, že ji Křeček odvolal z vládních rad pro lidská práva, pro rovnost žen a mužů a pro záležitosti romské menšiny. Členem rady pro lidská práva a rady pro rovnost žen a mužů má být podle jejich statutů výslovně ombudsman. Křeček je uvedený v seznamu členů rady pro lidská práva na webu vlády. Mezi členy vládní rady pro rovnost žen a mužů je ale vedená Šimůnková. Do rady vlády pro záležitosti romské menšiny vysílá kancelář veřejného ochránce podle statutu jednoho zástupce. Jmenuje ho a případně odvolává na ombudsmanův návrh předseda rady, kterým je teď premiér Andrej Babiš (ANO). Válková řekla, že ve čtvrtek ve svém úřadu ověří, zda Křeček odvolání Šimůnkové navrhl. Podle ní Šimůnková na jednání rad chodila vždy dobře připravená a „nejednala aktivisticky“.

Zmocněnkyně uvedla, že ji Křečkovy výroky o chystané strategii romské integrace překvapily. „Nečekala jsem to. Velmi mě to překvapilo nepříjemně. Není to standardní postup. V rámci připomínkového řízení se nevyjadřujeme k materiálům, které nejsou hotové a doznávají podstatné změny,“ uvedla Válková. Řekla, že se na přípravě dokumentu s opatřeními na příštích deset let významně podíleli i Romové. „Když jsem si připomínky (Křečkovy) přečetla, vůbec to neodpovídá pravdě,“ dodala zmocněnkyně. Podle ní ombudsmanovy výroky nebyly taktické a diplomatické. Materiál se teprve dokončuje a bude se ještě jednat o jeho výsledné verzi.