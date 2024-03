Policie odhalila gang podvodníků. Při razii zajistila luxusní auta, šperky i perly

Sedm zadržených čelí obvinění ze závažného zločinu krácení daně, poplatků a podobné povinné platby, čehož se podle policie dopustili formou spolupachatelství.

„Jedná se o skupinu Čechů a cizinců, kteří od ledna 2021 do října 2023 ovládli chod skupiny 180 firem. Do jejich vedení dosazovali bílé koně i smyšlené osoby,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner na tiskové konferenci. Zjednodušeně řečeno, podvod tkvěl v zaměstnávání lidí do firem a machinacích s daněmi.

Gang nepůsobil jen na jihu Čech, ale i v dalších krajích České republiky. Firmy řídil přes telefony. Policisté zmínili, že se jeho členové chovali jako novodobí otrokáři.

„Případ je výjimečný, protože se podařily zachránit peníze, které měly být vyvedené mimo státní rozpočet. Takže to snad neskončí tím, že tam zůstane nějaké tlusté minus pro rozpočet, ale že by se peníze mohly dostat zpátky,“ zmínil ředitel Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Martin Janeček.

První impuls pro odhalení celého případu se povedlo objevit v roce 2021 právě na finančním úřadu. „Celé objasnění případu vzešlo z kvalitní analytické práce finanční správy,“ dodal Janeček. Pak se do akce pustili i kriminalisté a celníci.

Když došlo na zásah, provedli vyšetřovatelé s celníky dvanáct domovních prohlídek, sedmnáct prohlídek nebytových prostor a zadrželi devět podezřelých. Do akce se zapojilo celkem 37 zásahových skupin. Vše se muselo stát v jeden čas, aby se pachatelé nestihli kontaktovat.

Vyšetřovatelé zajistili počítače, datová úložiště, padělaná razítka lékařů či platební karty a osobní doklady. Ihned našli eura a koruny v hodně přes pět milionů korun a do policejních garáží přesunuli devět luxusních aut značek Porsche, Mercedes či BMW vybavených na zakázku. Nechyběla ani nelegálně držená zbraň. Zabavili také perly, luxusní šperky a hodinky. V hotovosti nakonec vyšetřovatelé zajistili 20 milionů korun, na účtech dalších 11 milionů.

Obviněným hrozí tresty od pěti do deseti let vězení. Není vyloučeno, že zmíněné částky z trestné činnosti ještě porostou.