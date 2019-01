Nařkl Zemana z rakoviny. Policie se chovala jako Bartíkův advokát, stěžuje si prezident žalobci

PRAHA Policie nadržovala brněnskému exradnímu Svatoplukovi Bartíkovi, podle jehož prohlášení trpěl prezident Miloš Zeman rakovinou v terminální fázi. Kriminalisté se nesnažili rozkrýt okolnosti jeho činu, místo toho nařčení o rakovině zlehčili. Takto zní některé z hlavních argumentů stížnosti, kterou prezident podal proti odložení kauzy. Policie Bartíka prověřovala pro podezření ze dvou trestných činů. Lidovky.cz mají stížnost k dispozici.

„Policejní orgán v dané trestní věci neprovedl veškeré úkony směřující k objasnění trestní věci, spokojil se tolik jen s písemným vyjádřením podezřelého bez jakékoli aktivity vyjádření podezřelého prokázat či vyvrátit. Jediné, k čemu dospěl, je skutečnost, že sám na základě vlastních subjektivních názorů zpochybňuje důkazy a tvrzení poškozeného (prezidenta Zemana - pozn. aut.),“ stojí ve stížnost, kterou Lidovky.cz prostudovaly.

Bartík ještě coby radní za hnutí Žít Brno těsně před startem prezidentské kampaně v listopadu 2017 vpadl do veřejné debaty prohlášením, že hlava státu umírá. Kvůli rakovině v posledním stadiu ji zbývalo nejvýš sedm měsíců života. Z Hradu obratem následovalo trestní oznámení (i civilní žaloba), policie tak Bartíka prověřovala kvůli možné pomluvě a poškození cizích práv. Loni v prosinci případ odložila, exradní trestní zákon nepřekročil.

„Pokud jde o pomluvu, dospělo se k tomu, že absentuje subjektivní stránka trestného činu v podobě zákonem požadovaného úmyslu, ve smyslu zlého úmyslu,“ vysvětlil dozorující státní zástupce Arne Nekula serveru Lidovky.cz, jenž na policejní závěr upozornil. O poškození cizích práv pak podle kriminalistů nemůže být řeč proto, že Zemanovi nařčení ze smrtelné choroby neublížilo. Ve volbách svou funkci obhájil.

Účelem sedmistránkové stížnosti je závěr policie rozmetat a případ vrátit kriminalistům na stůl. V podání, vypracoval ho Zemanův právní zástupce Marek Nespala, se prezident pozastavuje především nad údajnou laxností policie při objasňování případu. Proti mysli mu jde hlavně přesvědčení kriminalistů, že Bartíkovy výroky nemohly jeho vážnosti u veřejnosti příliš ublížit.

‚Nezlobte se, nechám to bez reakce‘

„Poškozený se proto nemůže ubránit dojmu, že výše poukázaná tvrzení policejního orgánu, vyřčená bez jakéhokoli bližšího odůvodnění, důkazní opory či komparace s tvrzeními poškozeného, by spíše slušela (zjevně účelové) obhajobě Svatopluka Bartíka a nikoliv nestrannému orgánu činnému v trestním řízení,“ lze se se dočíst ve stížnosti, kterou Městské státní zastupitelství v Brně obdrželo 27. prosince.

Z podání plynou i dosud neznámé podrobnosti kauzy. Dnes už bývalý radní v průběhu prověřování odmítl vypovídat. Omezil se na písemné prohlášení, které předal vyšetřovatelům, když ho pozvali k podání vysvětlení. „Nezlobte se, ale nechám to bez reakce. Nicméně ty odpovědi jsou vlastně jednoduché, protože logické. Je vysoce pravděpodobné, že na mém místě byste postupoval stejně,“ vysvětlil svůj postup serveru Lidovky.cz Bartík.

V dokumentu pro policii k původu svých informací sdělil jen to, že pochází z důvěryhodného zdroje. Podle prezidenta je to přitom jasná indicie svědčící o jediném: exradní si vše vymyslel. „Takový zdroj s největší pravděpodobností hraničící s jistotou ani neexistuje, když původcem Svatoplukem Bartíkem zveřejněných a nepravdivých informací o zdravotním stavu poškozeného je zjevně sám Svatopluk Bartík,“ stojí ve stížnosti.

Posudek znalce a vyjádření onkologa

Pokud by byl Zeman uprostřed mandátu, nebylo před volbami a hlasování by neleželo na občanech, ale na zákonodárcích, exradní by prý s obdobnou informací na veřejnost nešel. I to uvedl v prohlášení pro policii. Zeman v tom vidí jasný důkaz, že jediným účelem Bartíkova prohlášení bylo vstoupit do kampaně, rozšířit nepravdivou zprávu mezi co nejvíce potenciálních voličů a zamezit jeho opětovnému zvolení.

Stanovisko z právnické fakulty Prezident Zeman se s advokátem Nespalou obrátili na vedoucího katedry trestního práva pražské právnické fakulty Jiřího Jelínka s prosbou o stanovisko ke stížnosti. Jelínek jim ho vypracoval, Nespala jím stížnost rozšířil.

„V daném případě se ze strany policejního orgánu jedná o učebnicově chybný výklad znaků trestného činu pomluvy, když je zřejmé, že nepravdivý údaj o zdravotním stavu poškozeného, prezidenta republiky a kandidáta nadcházejících prezidentských voleb, tedy, že trpí zákeřnou nevyléčitelnou chorobou v terminálním stadiu, (...), je údajem způsobilým značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů a poškodit jej v zaměstnání (politické kariéře), resp. způsobit mu jinou újmu, zejména v jeho právu být zvolen v přímých prezidentských volbách," cituje stížnost závěr Jelínkova stanoviska.

„Na tomto místě si dovoluje poškozený poukázat na zjevnou dehonestační a ve značné míře poškozující povahu vyřčených tvrzení o zdravotním stavu poškozeného, které by bez včasného zásahu ze strany poškozeného a aplikované právní obrany nepochybně zapříčinily nezvolení poškozeného prezidentem republiky,“ píše se dále v podání.

V prověřování Bartíka přišla řada i na Zemanovo zdraví. Znalecký posudek ke dni nařčení, 7. listopadu 2017, vypracoval profesor Pavel Šlampa. Podle jeho závěru prezidenta nádorové onemocnění nesužovalo. Stejně vyznělo i vyjádření přednosty Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Luboše Petružalky. Zeman ve stížností vyjadřuje rozpaky nad tím, že policie k lékařským dokumentům nepřistoupila s patřičnou vážností.

„Jsme hluboce přesvědčeni, že v daném případě opravdu došlo k naplnění skutkové podstaty jednak trestného činu pomluvy, jednak trestného činu poškození cizích práv,“ vysvětlil už dříve pro Lidovky.cz advokát Nespala, proč jeho klient podal stížnost. Státní zástupce ji zatím nevyřídil. „Rozhodnutí o stížnosti samé osobně odhaduji nejdříve na konci měsíce ledna,“ sdělil serveru Lidovky.cz žalobce Arne Nekula.