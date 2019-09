Policisté navrhli obžalovat muže a ženu, kteří napadli skupinu romských dětí. Dvojici hrozí až pět let

Lipník nad Bečvou (Přerovsko) Policisté navrhli obžalovat muže a ženu, kteří na jaře v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku napadli skupinu romských dětí a byli za to obviněni ze tří trestných činů včetně hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Muži a ženě hrozí až pět let vězení.

Incident se stal na začátku dubna v Lipníku nad Bečvou v zámeckém parku. Dvojice dospělých tam podle policie napadla pět romských dětí, dvě z nich musely být po incidentu ošetřeny v nemocnici.

Policie podle Zajícové ukončila vyšetřování minulý týden. „ Z naší strany byl spisový materiál předložen na Okresní státní zastupitelství v Přerově s návrhem na podání obžaloby dvou osob, muže a ženy, které byly obviněny z trestných činů ublížení na zdraví, výtržnictví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob již začátkem měsíce května,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Případ policisté původně vyšetřovali jako přestupek proti občanskému soužití, později jej překvalifikovali na trestný čin pokus ublížení na zdraví a výtržnictví. Nakonec policie dvojici stíhá i kvůli rasovým pohnutkám.

Případ se stal 7. dubna, policii incident oznámili rodiče dětí. „Celkem mělo být napadeno pět dětí. Rodiče dvěma dětem zajistili ošetření v nemocnici, kde jedno bylo jednorázově ošetřeno a druhé zde zůstalo na pozorování,“ uvedla již dříve policejní mluvčí.

Podle serveru Romea.cz muž děti bil pěstí do obličeje a do hrudníku, podle svědků dokonce jedno dítě do hrudníku kopl. Čtrnáctiletý chlapec skončil v nemocnici s otřesem mozku a pohmožděnými zády, jedna dívka s poraněným hrudníkem a dvanáctiletá dívka s pohmožděnou páteří a přeraženým nosem, uvedl server.

Incident vyvolal ve městě napětí, policie kvůli zklidnění situace spolupracovala s radnicí, specialistou na romskou problematiku a také s asistenty prevence kriminality. Starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl napadení označil za ojedinělý incident. Tehdy řekl, že městská policie má zvýšený dohled nad problémovými místy. Zástupci města se podle něj sešli s policií, romským poradcem, strážníky, odborem sociálních věcí a s romskými aktivisty.