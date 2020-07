‚Politika není pro Dušíny.‘ Zabrání webu se jménem Šabatové bylo podle kandidáta Pirátů vstřícným krokem

PRAHA Předvolební podpásovky bývají spolehlivým signálem blížícího se plebiscitu. Říjnové senátní volby už takto ohlásil pirátský kandidát v Brně Jiří Kadeřávek, když si zaregistroval doménu své soupeřky, bývalé ombudsmanky Anny Šabatové.

Zprvu tvrdil, že ji chtěl od kandidatury odradit. „Víte ona kandiduje proti mě a nahrává tím tak třeba ANO nebo ODS,“ bránil své rozhodnutí na Twitteru a povzdechl si, že se tak tříští liberální síly.

Jenže ji neodradil, a tak začal svůj krok vysvětlovat jako preventivní, v zájmu férové soutěže. Sám Kadeřávek, kandidát strany, která je už ze své podstaty na internetu velmi aktivní, se v online diskusích bránil tím, že doménu své soupeřce volně nabídl.

Šabatová nicméně tvrdí, že nabídka na bezplatné převedení stránek s jejím jménem ze strany Pirátů nikdy nepadla. „Zhruba v půlce června jsme zjistili, že si tu doménu někdo registroval. Tak jsme si prostě registrovali jinou,“ řekla serveru Lidovky.cz kandidátka do Senátu, jejíž kampaň tak figuruje na stránce sabatovadosenatu.cz. Víc se prý ke kauze vyjadřovat nechce.

Hořkou kapkou na závěr může pro Kadeřávka být fakt, že si registraci stránky annasabatova.cz bude muset zahrnout do svých výdajů na kampaň, jinak by mu hrozil postih.

Já ji preventivně zaregistroval. Vím, že vy byste to neudělal, protože víte, že by se vám ostatní vysmáli, ale já s tím opravdu problém nemám. To že si lidé mylně vykládají naše jednání je s námi od začátku. Paní Šabatové jsem doménu pohlídal a je jí k dispozici. — Jiří Kadeřávek (@Jiri_Kaderavek) July 26, 2020

S vysvětlením zmatků kolem domény přispěchal zastupitel za Piráty v Brandýse – Staré Boleslavi Patrik Zandl. Toho prý kontaktoval zhruba před dvěma týdny nejmenovaný člověk blízký bývalé ombudsmance. Měl se ptát na podrobnosti okolo registrace domény annasabatova.cz na jméno pirátského kandidáta. Zandl se měl následně na Kadeřávka obrátit. „Odpověděl, že doménu registroval, když řešil svoje domény a viděl, že je volná a že nechtěl, aby si to někdo registroval a dělal tam neplechu,“ tvrdí na svém Facebooku Zandl.

Společně se měli dohodnout na převodu domény na Šabatovou, čímž měla podle Zandla záležitost skončit. Nasypal si však popel na hlavu s tím, že měl na převodu stránky trvat okamžitě, aby nebylo možné Kadeřávkův krok zneužít později před volbami.

Politika není pro Dušíny

Pirátský kandidát mezitím změnil taktiku své obrany na sociálních sítích, kde začal tvrdit, že doménu zaregistroval preventivně. „To že si lidé mylně vykládají naše jednání, je s námi od začátku. Paní Šabatové jsem doménu pohlídal a je jí k dispozici,“ reagoval na svém Twitteru.

Původně se přitom hájil tím, že doufal, že si jeho soupeřka svůj záměr kandidovat rozmyslí. „Tímhle nikomu neubližuji, doufal jsem, že se lidé od paní Šabatové ozvou a o věcech si promluvíme. Nestalo se,“ popsal svou motivaci Kadeřávek.

Anna Šabatová.

Zaštítil se také svou zkušeností s různými druhý projektů, u kterých je prý registrace patřičných domén jedním z prvních kroků. Svou kandidaturu prý pojal jako projekt. Jeden z diskutujících se politika proto otázal, zda je kandidatura Anny Šabatové jeho projektem. „Protikandidáti jsou součástí mého projektu,“ odepsal lakonicky.



Ne úplně čistou motivaci ostatně už v jednom z dřívějších příspěvků přiznal, když napsal, že „politika není hra na Mirky Dušíny, to by se Piráti daleko nedostali“.

Do hutných internetových debat se přidali i další politici vystupující pod černou vlajkou. „Jasné je, že v Senátu chybí lidé, kteří si umí rezervovat doménu. Jeden z mnoha důvodů, proč fandit Jirkovi Kadeřávkovi,“ přisadil si na svém Facebooku pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Vtipnou reakcí jednoho z diskutujících bylo oznámení, že pro jistotu zarezervoval téměř všechny webové domény s variantami Ferjenčíkova jména.

Kontroloři pohlídají finance

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran (ÚDHPS) nevidí v pirátském uzmutí neregistrované domény právní problém. Tím by se to stalo až ve chvíli, kdy by neseděly účty. „Předmětem případné kontroly by mohlo být v tomto případě pouze to, zda Česká pirátská strana zahrnula výdaje za pořízení domény do zprávy o financování své volební kampaně,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí úřadu Luisa Divišová, podle které není registraci domény se jménem protikandidáta možné kvalifikovat jako přestupek podle volebního zákona, jímž by se mohl ÚDHPS zabývat.

Šabatová se bude z Brna snažit proniknout do Senátu za podpory Zelených a dvojice hnutí Senátor 21 a Idealisté. Kadeřávek oproti tomu měl mít původně podporu nejen svých domácích Pirátů, ale také ČSSD, která svého koně v senátním závodě v Brně nenasadila a podporu Kadeřávka zvažovala.

S tím je ale podle šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka konec. „Myslím, že by se mělo bojovat fér a tohle je podpásovka,“ řekl serveru iDnes.cz.

Pirátský politik na to ovšem reagoval tak, že by spojení s menší vládní stranou považoval jakožto zástupce opozice za politikaření. „Je hezké, že ČSSD zvažovala. Ovšem já jsem nikdy neuvažoval o tom, že bych podporu vládního tábora přijal,“ napsal na Twitteru.