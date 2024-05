Nepovedená změna ministra se často nevidí, pro TOP 09 to bude velký šrám, míní politolog

Politolog Pavel Šaradín.

Lidovky.cz: Jak jste výměnu na postu ministra pro vědu a výzkum četl?

Říkal jsem si, že TOP 09 prostě chce nějakým způsobem oživit své PR. Očekával jsem, že mají nachystanou velmi silnou osobnost, která je prověřená a která je buď dobrým manažerem, nebo třeba excelentným odborníkem v oblasti vědy. Po celé té týdenní anabázi jsem z toho v rozpacích, situace je velmi nečitelná. Působí to tak, že se vytvořila nějaká klika proti Heleně Langšádlové. Že jde o nějaký vnitrostranický boj.

Lidovky.cz: Byla jí vyčítána hlavně komunikace její agendy…

Pokud se paní ministryni Langšádlové vyčítá komunikace, tak podle mě ta její byla ještě mnohem lepší než ta, kterou v některých chvílích předváděl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (1. místopředseda TOP 09 – pozn.red.).

Lidovky.cz: Měla TOP 09 připraveného nástupce? Neoznámila ho totiž hned s koncem Langšádlové.

Na začátku jsem si myslel, že změnu chtějí dávkovat postupně: nejdříve odvolat ministryni a poté bude následovat oznámení osobnosti. Nepřikládal jsem tomu zvláštní váhu. Dnes vidíme, že důvody byly zřejmě jiné.

Lidovky.cz: Kdo je za dění zodpovědný?

Jednoznačně to je vina politického vedení strany.

Lidovky.cz: Vyvodí dle vás paní předsedkyně Markéta Peakarová Adamová osobní odpovědnost?

TOP 09 má kritické voliče, takže to pro stranu bude velký šrám. Nepovedená výměna ministra se příliš často nevidí. Určitě to ale není na rezignaci. Důvody pro rezignaci předsedkyně by měly být mnohem více politické – například po prohraných volbách. Navíc vláda je založena na souhře pěti politických předsedů – tří v koalici Spolu, jejíž součástí je TOP 09 – a jakákoliv výměna by tak mohla znamenat ohrožení pro celou vládu.

TOP 09 nyní bude každopádně pod velkou kritikou ze strany veřejnosti a médií. To může zažehnout nevoli u straníků, protože se chystají na podzim krajské volby a lidé v regionech budou chtít úspěch.