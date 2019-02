Polské maso se salmonelou se dostalo také do škol a do nemocnice. Začala platit mimořádná opatření

Zlín Polské maso ze šarže s výskytem bakterií salmonely směřovalo z valašskomeziříčské společnosti MP Krásno k sedmi odběratelům ve Zlínském kraji. Jsou mezi nimi mimo jiné školy, nemocnice nebo restaurace. Po jednom odběrateli je také v Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. V některých provozech už část z 201 kilogramů masa zpracovali a zkonzumovali. Řekl to ve čtvrtek zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer.

Ze zhruba 700 kilogramů polského masa se salmonelou se ho zpracovalo do tepelně upravených pokrmů nebo potravin nebo se dále dohledává přibližně 133 kilogramů. Z toho více než polovina se ho snědla na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Zpracovalo se ho tak přes 117 kilogramů. Zatím není nalezených 15,5 kilogramu masa z distribučního centra Makra v Kozomíně, kam bylo dodáno celkem 133 kilogramů masa z dané šarže. Přes 40 kilogramů putovalo na Slovensko.



„Všechny subjekty byly kontaktovány veterinárními inspektory. Informaci jsme předali i krajské hygieně. Ve všech případech, kdy bylo maso zkonzumováno, došlo předtím k jeho tepelné úpravě. Riziko případné nákazy je tedy minimální,“ uvedl Majer.



Více než 64,5 kilogramu masa zkonzumovali v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Necelých 17 kilogramů masa se snědlo také v Kroměřížské nemocnici, další více než čtyři kilogramy zařízení vrátí dodavateli. Zhruba 4,5 kilogramu masa snědli v Základní a mateřské škole v Sehradicích na Zlínsku a přes 4,7 kilogramu v restauraci Lípa v Hulíně na Kroměřížsku.

Předseda představenstva MP Krásno Karel Pilčík ve čtvrtek dopoledne řekl, že do společnosti přišlo 201 kilogramů masa z šarže se závadným polským masem s bakteriemi salmonely. Firma ho podle něj dále prodala devíti odběratelům v Česku, veterináři však mají zprávy o deseti zákaznících. Firma ještě ve středu před oficiálním oznámením kontaktovala své odběratele a na problém je upozornila.



Výsledky testů budou v pátek

Podle Pilčíka to však neznamená, že celá šarže byla kontaminovaná, výsledky testů podle něj budou k dispozici v pátek. Pilčík řekl, že jde o pochybení, které se může stát, již dříve řešil problém s šaržemi se závadným masem z jiných zemí. „A nestalo se to jen Polákům,“ uvedl Pilčík.

Maso se salmonelou se v Česku distribuovalo do pěti míst. Kromě MP Krásno směřovalo i do distribučního centra Makra v Kozomíně, do jídelny Kocourek v Brně, olomouckého velkoobchodu Bikos a k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích. Na Slovensku se maso dostalo do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom. Zjištění, že asi 700 kilogramů polského hovězího masa obsahovalo bakterie salmonely, oznámil ve středu ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Maso nesmí do prodeje dokud nebude otestované na salmonelu

V Česku ve čtvrtek začala platit mimořádná veterinární opatření pro dovoz polského hovězího masa. Příjemci ho musí nechat vyšetřit v akreditované laboratoři na bakterie salmonely. Žádnou zásilku nesmějí uvést na trh dříve, než dostanou vyhovující výsledky. Někteří obchodníci přestávají hovězí v Polsku nakupovat.

„Povinné vyšetřování všech zásilek polského hovězího masa výrazně omezí riziko, že se na český trh dostane zdravotně závadné maso z této země,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Ve středu veterináři zjistili, že zhruba v 700 kilogramech masa z Polska byly bakterie salmonely.

Česká policie začala už od středy více kontrolovat kamiony dovážející z Polska zboží „podléhající rychlé zkáze“. Součinnost veterinární správě poskytují také celníci. Kontroly budou pokračovat do odvolání.

Řetězec Makro přestal odebírat hovězí maso z Polska. Firma Animalco z holdingu Agrofert, která kontaminované maso dovezla, přerušila spolupráci se svým polským dodavatelem a čeká na výsledky kontrolních testů. Nevylučuje přitom to, že spolupráci s polským partnerem zcela ukončí.