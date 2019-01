Na evropský trh se dostaly téměř tři tuny podezřelého masa. Nahodilý incident, tvrdí polský ministr zemědělství

Varšava Polsko do zemí Evropské unie vyvezlo 2700 kilogramů podezřelého hovězího. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek řekl hlavní polský veterinář Pawel Niemczuk. Maso se dostalo do deseti států, včetně Slovenska, kam bylo dovezeno 300 kilogramů. Místní ministryně zemědělství před masem varovala. Do České republiky se maso podle všeho nedostalo.

Polská zpravodajská televize TVN24 před několika dny odvysílala reportáž o jatkách, kde se porážely nemocné krávy a s jejich masem se dále obchodovalo. Polsko ročně vyprodukuje okolo 560 000 tun hovězího ročně, přičemž 80 až 85 procent masa se exportuje.

Na Slovensko bylo dovezeno 300 kilogramů masa z jatek v Polsku, kde se porážely nemocné krávy. Maso skončilo v restauracích a školních jídelnách, řekla ve čtvrtek slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná. Slovenská státní veterinární a potravinová správa již ve středu informovala, že zmiňované maso odebrali tři podnikatelé na východě Slovenska.

Portál pravda.sk po briefingu Matečné a vedení slovenské veterinární a potravinářské správy napsal, že kromě Slovenska zmiňované maso mířilo do devíti dalších členských zemí EU, Česko mezi nimi není. Podle dřívějšího tvrzení polských úřadů se maso dostalo na trhy v šesti zemích Evropské unie.



Aféra vyšla najevo díky práci polského reportéra

„Máme problém, protože jde o nahodilý případ, který ale bezpochyby kazí pověst polských potravin,“ řekl Ardanowski. Varoval, že pokud by se v Polsku objevily další podobné případy, musejí všichni, kdo jsou do obchodu s masem nemocných zvířat zapleteni, počítat s „dramatickými následky“. Ty se musejí týkat nejen majitelů a zaměstnanců jatek, ale i chovatelů krav, „kteří se umírající zvířata snaží někam umístit“.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála reportáž zpravodajské televize TVN24, jejíž reportér se nechal zaměstnat na jatkách v Mazovském vojvodství na severovýchodě země a podílel se na porážkách zjevně nemocných kusů dobytka, které přivážely nákladní vozy takřka výhradně večer za tmy. Viditelně zkažené části masa se potom odřezávaly a vyhazovaly. Během noci podle reportéra na jatkách zpracovali okolo 15 kusů nemocného dobytka.

O takové maso je přesto mezi majiteli jatek zájem, protože zdravou krávu prodávají chovatelé za 2500 zlotých (asi 15 000 Kč), zatímco nemocný kus stojí přibližně pětinu této částky. Průměrně velký podnik zpracovávající maso podle televize vydělá na zdravých krávách 350 000 zlotých ročně, zatímco na nemocných může mít čistý zisk až 2,5 milionu zlotých.

Podle TVN24 se podobné případy děly i v minulosti - například loni v lednu policie v regionu Podlesí na severovýchodě Polska náhodně objevila jatka, kde se porážela nemocná zvířata. Prokurátor, který případ vyšetřoval uvedl, že maso z tohoto podniku „se dostalo na území celého státu i do zahraničí“. Jeho majitelé byli propuštěni na svobodu na kauci a jejich jatka nadále fungují.

Maso se dostalo i do Švédska, Maďarska či Španělska

Nejnovější případ vyšetřuje prokuratura v Ostrolence. Jatka, kde byl nemocný dobytek porážen, úřady nařídily zavřít a maso, k němuž chyběla náležitá veterinární osvědčení, bylo staženo z trhu. Polská veterinární správa zahájila kontroly na jatkách.

Polsko informovalo české ministerstvo zemědělství, že maso z nemocných krav se do Česka nedostalo. Hlavní polský veterinář Niemczuk ve čtvrtek uvedl, že bylo vyvezeno do Rumunska, Švédska, Maďarska, Estonska, Finska, Francie, Španělska, Litvy, Portugalska a na Slovensko. V Polsku se dostalo na více než dvacet míst.

Eurokomisař pro zdravotnickou problematiku Vytenis Andriukaitis, do jehož působnosti spadá i bezpečnost potravin, vyzval polské úřady, aby při vyšetřování tohoto případu postupovaly co nejrychleji. Chce, aby podnikly „všechna nutná opatření v souladu s evropskou legislativou, včetně efektivních, rychlých a odrazujících trestů pro pachatele takových činů, které mohou znamenat ohrožení veřejného zdraví a které představují nepřijatelné zacházení se zvířaty“.

Předseda polského svazu chovatelů dobytka Jacek Zarzeczki podle portálu Gazeta Pomorska navrhuje, aby na jatkách byly instalovány kamery, které by 24 hodin denně monitorovaly, co se tam děje.

V Polsku se ročně vyprodukuje okolo 560 000 tun hovězího, přičemž 80 až 85 procent masa se vyváží.