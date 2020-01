Praha 1 bude jednat o odvolání starosty. V případě jeho odchodu se do čela může probojovat opozice

Praha Zastupitelstvo Prahy 1 se v úterý sejde na mimořádném jednání. Na popud opozice bude jednat o odvolání starosty Pavla Čižinského. V případě schválení skončí Čižinský v čele radnice a jeho Praha 1 Sobě spolu s Piráty a Zelenou pro jedničku odejde do opozice. Nahradit by je mohla koalice složená ze čtvrtého člena současného vedení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů) a dosud opozičních TOP 09, ANO a ODS.

V Praze 1 se rozpadla koalice. Uskupení My, co tady žijeme, vypovědělo koaliční smlouvu s ostatními subjekty Jako o možném novém starostovi se mluví o dosavadním prvním místostarostovi Petru Hejmovi. Ten již v minulosti starostou byl, tehdy ještě jako člen ODS. Nyní je členem starostů.

Členové pražské koalice se ohledně postoje ke změně vedení Prahy 1 neshodnou. Koalici v čele magistrátu tvoří Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). Zatímco první dva subjekty vyjadřují podporu Čižinskému a stávající koalici, STAN podporuje změnu vedení. Současný starosta je bratrem lídra magistrátní Prahy Sobě Jana Čižinského. Předseda pražského STAN a náměstek pražského primátora Petr Hlubuček uvedl, že dosavadní koalice nefunguje a Čižinský není manažersky schopný. „Důvěřujeme Petru Hejmovi, že bude zárukou pokračování společných projektů s hlavním městem, jako je například zavedení nových tramvajových tratí na Václavské náměstí, boj proti přebujelému hazardu, devastačním účinkům masového turismu, regulaci dopravy v centru a dalších projektů,“ napsal. ‚Staré pořádky‘ po výměně vedení? Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) naopak dříve uvedl, že se obává o osud projektů, na kterých magistrát se současným vedením radnice spolupracuje. Zástupci Pirátů a Prahy Sobě hovoří také o tom, že by se výměnou vedení na radnici mohly vrátit „staré pořádky“, které spojují s korupcí a klientelismem. Tuto rétoriku v pondělí odmítl předseda klubu Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09). „Všichni zastupitelé mají mandát od voličů z podzimu roku 2018, a proto považuji dělení na „staré“ a „nové“ politiky za falešné. Vedle nesmyslné debaty kdo je či není starým či novým politikem, a kdo přináší či nepřináší staré pořádky, by měli zastupitelé vést konstruktivní debatu o tom, nakolik současné vedení Prahy 1 zvládá či nezvládá výkon své funkce,“ uvedl.

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský zakládá nový politický projekt. Nepůjde o stranu Mimořádné zastupitelstvo se v úterý odpoledne sejde z popudu zastupitelů ODS, ANO a TOP 09. Hejma vypovězení koaliční smlouvy ze strany My, co tady žijeme koncem loňského roku odůvodnil názorovými neshodami a špatným fungováním úřadu pod vedením starosty Čižinského. Připojili se k němu Michal Caban z Iniciativy občanů a Petr Burgr za KDU-ČSL, čtvrtý člen My, co tady žijeme Martin Kotas z klubu vystoupil. Následně se ke klubu přidali tři zastupitelé za TOP 09. Loňské volby v první městské části vyhrála Praha 1 Sobě, která získala šest mandátů v 25členném zastupitelstvu. Druhá byla ODS s pěti křesly a třetí Piráti se čtyřmi mandáty. Volební koalice My, co tady žijeme obsadila rovněž čtyři křesla. TOP 09, která v minulém volebním období vládla společně s ODS a ČSSD, získala tři mandáty. Do zastupitelstva se dostalo ještě ANO se dvěma křesly a Zelená pro jedničku s jedním.