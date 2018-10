Přehlídky, koncerty, světelné show. Přehledný program pražských oslav 100 let Československa

PRAHA Slavit kulaté výročí založení společného státu Čechů a Slováků bude Praha celý víkend. Už od soboty budou otevřeny státní instituce, probíhat budou slavnostní pochody, koncerty a další akce. Pokud budete o víkendu hlavním městě, o program máte nepochybně postaráno.

Kompletní program víkendových oslav naleznete na webu Společné století. Kvůli programu oslav bude také v hlavním městě omezena doprava. Jak konkrétně se vás uzavírky dotknou si můžete přečíst v našem článku.

27.ŘÍJNA

NÁRODNÍ TŘÍDA

09.00–18.00 Konference Akademie věd ČR

20.00–23.15 Slavnostní uvedení opery Libuše

Po celý den Art&Food, Jungmannovo náměstí



STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

13.00–14.00 Circus Problem

14.45–15.45 Ewa Farna

16.15–17.00 Kapitán Demo

17.45–18.45 Celeste Buckingham

19.15–20.15 PSH

21.00–22.00 Majk Spirit + Live Band General Foxx

LETNÁ

08.30–19.00 Audiovizuální expozice na Letné pod Stalinem

10.00–10.10 Společná ukázka IZS

11.00–11.45 Přímý přenos přísahy a slibu z Hradčanského náměstí (velkoplošná projekce)

12.15–12.30 Vystoupení Sokol/Skaut

13.00–13.10 Ukázka PČR/MP/HZS/Celní správa

15.00–15.10 Společná ukázka IZS

17.00–17.10 Ukázka PČR/MP/HZS/Celní správa

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

10.00–18.00 Program Městské části Praha 1

- vyvěšení turistické značky KČT

- rozhovory s osobnostmi MČ Praha 1

- soutěže o vstupenky do Muzea smyslů

- hudební program: Big Band Biskupská a Mojito Gallery, Whakaari Rotorua 18.00–19.30 Koncert Pražského komorního orchestru

Po celý den Festival českého jídla

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

13.30 Slavnostní příchod Průvodu pro republiku začátek průvodu z Kampy – 12.15

14.00–15.00 Ivan Mládek

15.45–16.45 Slza

17.30–18.15 Laco Déczi

19.00–19.45 Ondřej G. Brzobohatý

20.00–20.30 Videomapping na Národní muzeum

21.00–22.00 Michal Hrůza

10.00–20.00 Výstava Schody času Unikátní zvuková a obrazová instalace Českého rozhlasu pěší zóna ve spodní části Václavského náměstí

OTEVŘENÉ INSTITUCE

Fakulta Strojní v Dejvicích Zveme na Den otevřených dveří na Fakultě strojní v Dejvicích k oslavě 100 let Československa. Proběhne v sobotu 27. října 2018 od 9.00 hodin v budově Fakulty strojní v Dejvicích, Technická 4, Praha 6. Po přednáškách o studiu s prezentacemi jednotlivých ústavů fakulty můžete zamířit na komentovanou prohlídku fakulty včetně vybraných pracovišť a laboratoří.

09.00–16.00 Den otevřených dveří Ministerstva zahraničních věcí

09.00–17.00 Den otevřených dveří Ministerstva průmyslu a obchodu

9.00 - 15.00 Den otevřených dveří na Fakultě strojní v Dejvicích

10.00–15.00 Den otevřených dveří Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

10.00–14.30 Den otevřených dveří Ministerstva spravedlnosti

09.30–16.00 Den otevřených dveří Ministerstva pro místní rozvoj

12.00–18.00 Lichtenštejnský palác

09.00–17.00 Hrzánský palác a další instituce a vládní budovy

28.ŘÍJNA

NÁRODNÍ TŘÍDA

10.00–18.00 Prohlídka paláce Metro

18.00–19.00 Videomapping na historickou budovu ND 1. blok

20.30–21.00 Videomapping na historickou budovu ND 2. blok

22.30–00.00 Videomapping na historickou budovu ND 3. blok

Po celý den Art&Food, Jungmannovo náměstí

19.18 Ohňostroj - pyromuzikální show Společné století mezi Čechovým a Štefánikovým mostem

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

nA STAROSMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ VYSTOUPÍ: Lucie Bílá, Dasha, Karel Gott, Stanislav Hložek, Martin Chodúr, Marta Kubišová, Eva Pilarová, Jan Smigmator, Hana Sorrosová, Jiří Suchý, Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř, Karel Vágner, Helena Vondráčková, Pavel Žák a další.

Koncert Největší hity století odvysílá v přímém přenosu Český rozhlas Dvojka.

14.00–14.45 Tomáš Klus a jeho Cílová skupina

15.00–15.45 No Name

16.20–16.30 Rozhlasový Big Band Gustava Broma

16.30–18.30 Koncert Největší hity století & vyhlášení ankety 100 hitů republiky



LETNÁ

08.30–19.00 Audiovizuální expozice na Letné pod Stalinem

10.30–11.10 Přímý přenos z piety na Vítkově (velkoplošná projekce)

12.00–12.15 Hudba Cizinecké legie

14.00–15.00 Přímý přenos vojenské přehlídky (velkoplošná projekce)

16.00–16.10 Společná ukázka IZS

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

10.00–18.00 Program Klubu českých turistů

10.00 Hudební program, skupina Třehusk

10.30 Zahájení programu, úvodní slovo předsedy KČT V. Chvátala

10.40 Hudební program, skupina Třehusk

11.10 Český rekord. Přeměření největší turistické značky ag. Dobrý den, pokřtění značky horolezcem Radkem Jarošem, vyvěšení značky z oken přilehlé budovy

11.30 Rozhovor sportovního komentátora M. Augustina s horolezcem Radkem Jarošem, autogramiáda

12.00 Maorská skupina Whakaari Rotorua (Austrálie)

12.30 Filmová projekce Jak šel čas v Klubu českých turistů

13.00 Hudební program, Kantoři 14.00 Rozhovory s osobnostmi sportu a turistiky (M. Augustin)

14.30 hudební program, Kantoři

15.30 Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky + vystoupení tanečního souboru Hortenzie

17.00 Pražský komorní orchestr

11.00 Varhanní recitál, Obecní dům

17.00 Koncert pro republiku, Obecní dům

19.30 Divadelní představení Říjen 1918 den po dni, Obecní dům

Po celý den Festival českého jídla

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

pOCTA MOTORISMU „Pocta motorismu bude patřit významným československým značkám, jako je například Škoda, výrobce motocyklů Jawa nebo tradiční značka pneumatik Barum. Akce připomene také elegantní vozy značky Tatra, jež se může pochlubit prvním českým automobilem Formule 1. Zvláštní pozornost bude věnována samotnému Autoklubu a prvorepublikovým klubům, na jejichž historii navazuje, které se od svého vzniku na začátku dvacátého století podílely nejenom na motoristických závodech, ale také například na prvním orientačním označení veřejných silnic. Součástí programu bude také výstava věnovaná české závodnici Elišce Junkové, která ve dvacátých letech patřila k nejrychlejším ženám světa. Návštěvníci se mohou těšit i na dobovou módní přehlídku a prohlídku historické budovy klubového domu. Akci budou doprovázet tóny swingové kapely a prvorepubliková nálada.“

09.00–17.00 Pocta motorismu k výročí ČS100, Opletalova ulice

10.00–18.00 Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava, Národní muzeum 10.00–18.00 Výstava sbírkových předmětů, Národní muzeum

10.00–20.00 Výstava Schody času – Unikátní zvuková a obrazová instalace Českého rozhlasu, pěší zóna ve spodní části Václavského náměstí

19.18 Oslava 100 let republiky

„V neděli 28. října v 19:18 si připomeneme 100 let od vzniku republiky. V Praze se na Václavském náměstí uskuteční jako vyvrcholení oslav velké shromáždění. Otevření Národního muzea pro veřejnost, vstup zdarma“

EVROPSKÁ TŘÍDA

14.00 Vojenská přehlídka pochodujících jednotek a výběru soudobé vojenské techniky a techniky IZS, Městské policie a Celní správy. V pochodovém proudu se představí více než 1700 vojáku Armády České republiky a téměř 300 příslušníků dalších složek Integrovaného záchranného systému.

DEJVICKÁ ULICE

15.30 Zahájení oslav – hlavní pódium

16.00 Vojenská hudba Olomouc – hlavní pódium

16.30 Zatrestband, swingový orchestr – vedlejší pódium

17.15 Hudba 1. pluku Cizinecké legie Francie – vedlejší pódium

17.45 Michal Prokop & Framus Five – hlavní pódium

19.00 Hudba 1. pluku Cizinecké legie Francie – vedlejší pódium

20.15 Tatabojs – hlavní pódium Výstava ke vzniku ČSR po celé délce Dejvické třídy

DEJVICE

Po celý den Nádraží Dejvice prohlídka vlaku československých legionářů 20.00 Bachmačské náměstí odhalení sochy T. G. Masaryka

OTEVŘENÉ INSTITUCE

09.00–16.00 Den otevřených dveří Ministerstva zahraničních věcí

09.00–17.00 Den otevřených dveří Ministerstva průmyslu a obchodu

09.30–16.00 Den otevřených dveří Ministerstva pro místní rozvoj

10.00–16.00 Den otevřených dveří Ministerstva zemědělství

08.30–14.30 Den otevřených dveří v Obecním domě

09.00–17.00 Lichtenštejnský palác

09.00–17.00 Hrzánský palác Otevření Národního muzea pro veřejnost, vstup zdarma a další instituce a vládní budovy