Proč přišel Rath o křeslo zastupitele? Fiktivní kandidáti, volební faul a nepoctivost, píše soud

HOSTIVICE/PRAHA Post obecního zastupitele v mateřské Hostivici mohl být pro Davida Ratha malou náplastí. Někdejší výrazný politik ČSSD se v letošních senátních volbách na Litoměřicku potkal s mizivou přízní voličů, rozpačitý dojem tak tlumil alespoň dílčí úspěch v komunálním klání. Jenže Rathovi nezbylo už ani to. Uplynulý týden soud rozhodl, že se křesla musí vzdát. Lidovky.cz mají k dispozici kompletní rozhodnutí, z něhož plynou podrobnosti.

Hnutí Zdravá Hostivice v obci ležící na západ od Prahy nikdo příliš neznal. Letošní volby byly první, v nichž si hnutí s lídrem Davidem Rathem řeklo o hlasy. Voličská podpora stačila na zisk jediného mandátu. Získal ho právě Rath. Jenže Krajský soud v Praze záhy obdržel čtyři stížnosti, že hnutí nehrálo fér. Především téměř polovina jeho kandidátů neměla trvalé bydliště v Hostivici.

„Pokud by měly být zohledněny též hlasy pro kandidáty, kteří z důvodu nedostatku volitelnosti nemohli mandát vůbec, tj. bez ohledu na výsledek voleb, získat, těžily by volební strany, které na kandidátní listině takové kandidáty uvedly, nepoctivě z toho, že dopustily, aby se o hlasy voličů ucházeli i nevolitelní kandidáti,“ stojí v rozhodnutí soudu, jejž mají Lidovky.cz k dispozici a v jehož důsledku přišel Rath o křeslo.

Zákon mluví jasně. V zastupitelstvu obce může zasednout pouze ten, kdo v ní má trvalé bydliště. Ze 17 kandidátů hnutí Zdravá Hostivice tuto podmínku v den voleb naplnilo pouze 9 lidí. Po hlasování na to upozornilo třeba vítězné hnutí Home-Hostivice město, soudu adresovali stížnost také dva zástupci subjektu Hostivice 2006. Pražský krajský soud jejich námitky vyslyšel.

„Pakliže si volební strana počíná nepoctivě a kandidaturu kandidáta neodvolá, přestože jí zákon takovou možnost skýtá, pak přestože se tím nedopouští porušení volebního zákona, může způsobit zkreslení výsledků voleb, pokud nevolitelný kandidát získá alespoň jeden hlas a tato skutečnost má dopad na rozdělení mandátů v zastupitelstvu obce,“ píše se dále v rozhodnutí.

‚Nemrzí mě, že nebudu zastupitel‘

Soud si tak všímá rozporu obsaženého v české legislativě. Zákon žádnému kandidátovi nenařizuje, aby měl v dané obci trvalé bydliště. Do volebního klání může vstoupit na každý pád. Nicméně tuzemský právní řád tuto povinnost explicitně ukládá jako jednu z podmínek pro zvolení. Samy strany si mají ohlídat, které kandidáty vysílají do volebního boje. Stejně jako mají dohlédnout na to, kde žijí. Úředně i reálně.

V případě sestavy Zdravá Hostivice soud při svém rozhodnutí dospěl k rozhodnutí, že k hlasům nasbíraných osmičkou přespolních adeptů nelze přihlížet. „Rozdělení mandátů vycházející též z hlasů získaných kandidáty, kteří nebyli vůbec způsobilí mandát získat, nelze považovat za spravedlivé, neboť je postaveno na volebním faulu volebních stran, na jejichž kandidátních listinách tito (de facto fiktivní) kandidáti kandidovali.“

Odebrání zmíněných hlasů při následném přepočtu vedlo k tomu, že podpora Zdravé Hostivice nebyla dostatečná pro zisk zastupitelské sesle. Rath tak o mandát přišel. Místo něj křeslo připadlo představiteli hnutí Středočeši2012.cz Petru Lovíškovi. Hnutí stávajícího starosty Jaroslava Kratochvíla bralo ve volbách druhé místo, po zásahu soudu přepočítává celkem šest křesel.



„Mě nemrzí, že nebudu chodit do zastupitelstva, to je mi celkem jedno. Ale mrzelo by mě, kdyby začali hnojit to, co se tu podařilo udělat,“ reagoval pro Lidovky.cz Rath na výrok soudu, na nějž upozornily Seznam Zprávy. Podle informací serveru Lidovky.cz staví koalici hnutí Home Hostivice-město, TOP 09 a Hostivice 2006 exmístostarosty obce Jiřího Kučery. Ustavující zasedání nového zastupitelstva bude 12. listopadu.

Zdravá Hostivice a Jana Volfová

Rath ale vzkazuje, že zbraně nesloží jen tak. Zvažuje podání ústavní stížnosti. „V minulosti tento krajský soud obdobné stížnosti odmítl s tím, že žaloba měla směřovat proti sestavení kandidátky, ne proti výsledku voleb. Je zvláštní, že v tomto případě přistoupil k jinému hodnocení,“ vysvětluje. „Líbilo by se mi, kdyby se nám to podařilo dostat na úroveň celostátního arbitra, který by řekl, jak to je,“ dodal.

Někdejší poslanec, bývalý ministr zdravotnictví a exhejtman Středočeského kraje věděl, že řada jeho kolegů nemá v obci trvalé bydliště. Spoléhal ale na jejich slib, že do voleb to spraví. Zavázali se k tomu písemně. „Já na ně neměl žádnou páku, nejsem s nimi v denním kontaktu. Ale ani jeden z nich není mrtvá duše, který by se tu nevyskytovala. Někteří zde bydlí, podnikají nebo tu mají příbuzné,“ podotkl.

Svému slovu dostáli dva kandidáti. Formálně své bydliště přenesli do Hostivice exministr školství Marcel Chládek a David Horký. U nich zase soud prověřoval podezření, zda to nebyla účelová klička. Prý nebyla. „I osoby, které měly před konáním voleb trvalý pobyt mimo území obce, mohou mít k obci úzký vztah, neboť zde mohou vlastnit nemovitost, mohou zde mít okruh známých a požívat mezi občany vážnosti,“ uvedl soud.

Z aktuálního usnesení plyne ještě jedna zajímavost. Kandidátku Zdravé Hostivice neodevzdal jako lídr David Rath. Hnutí nechala k volbám registrovat Jana Volfová, předsedkyně strany Česká suverenita. Stejná partaj postavila Ratha do senátních voleb. „Není šedivá myš. Umí mluvit, jeho rétorické schopnosti bych srovnala s Milošem Zemanem,“ řekla už dříve o Rathovi pro Lidovky.cz Volfová.