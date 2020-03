Pylová sezona je plném proudu, alergici kašlou a smrkají. Ostatní lidé se jich kvůli koronaviru mohou bát

Praha Janu L. z Prahy ve středu v noci probudila dušnost, zahlenění, rýma a svědění očí. Znejistila, jestli jde o tradiční projev jarních alergií, nebo symptomy nákazy Covid-19. Pylová sezona už je v plném proudu, stromy rozkvétají a ¬alergikům i astmatikům začínají náročné dny. Jedním z průvodních jevů bývá často dušnost, jeden ze symptomů nákazy Covid-19.

„Mívám s dušností problém. Jsme alergická celá rodina, takže se vzájemně pozorujeme,“ říká i Kateřina S., která již léky proti alergiím užívá.

Pokud podobné příznaky pociťujete, není důvod ke zvýšeným obavám. Alergoložka Liliana Martincová pro LN uvedla, že ti, kdo vědí o svých sezonních alergiích či astmatech, by měli v případě potíží nejprve nasadit léky proti astmatu.

„Když mají lidé rýmu a bolest v­ krku, to vše patří k alergickým projevům. Dokud nemají teploty, neměli by mít infekci. Až když příznaky nebudou ustupovat, měli by se lidé nechat diagnostikovat na virové onemocnění,“ řekla alergoložka s ­tím, že problémem jsou v současnosti i dobíhající chřipková onemocnění typu A a B.

Pandemie podle ní ze zpravodajství zcela vytlačila informace o pylové sezoně, která už udeřila, a lidé tak nejsou informováni. „Dříve astmatici v televizi přesně viděli, jaký konkrétní pyl se už objevuje. Denně máme několik tisíc hovorů, je samozřejmě dobré konzultovat, pokud příznaky neodezní, ale většinou je to alergie,“ řekla.

Důležitá je teplota

O alergiích jako o možné komplikaci testování na nový typ koronaviru mluví i epidemioložka Daniela Jiránková z infolinky hygienické stanice Středočeského kraje.

„Lidé, kteří mají podobné symptomy, se o sebe samozřejmě více bojí i kvůli tomu, jak je celá situace nejen v médiích vyhrocená,“ řekla LN. Na infolince zřízené pro volající s podezřením na nákazu koronavirem se přesto zatím s nikým, kdo by zaměňoval symptomy viru s ­alergií, nesetkala. „Pro nás je většinou důležitá teplota a ta u alergie není. Tam je hlavně kašel a­ rýma. Většinou ani nemají bolest na plicích při kašli,“ uvedla.

To nicméně z části rozporuje alergoložka Liliana Martincová. „Pokud se alergie více rozjede, může ji také provázet zvýšená teplota. Alergie je zánět sliznic, teplota je v podstatě obranný mechanismus těla proti zánětu. Neměla by ale přesáhnout 38 stupňů. Pokud se příznaky stupňují, není to alergického rázu,“ popsala.

Podle hygieničky hlavního města Prahy Zdeny Jágrové by záměna symptomů alergií a Covid-19 neměla být problémem. „U volajícího to těžko poznáme, když to sám neřekne, ale většinou alergici své symptomy znají, neboť jde i o několikaleté potíže. Když v­ tomto období vše kvete a mají tyto potíže, dokážou symptomy rozlišit,“ řekla LN hygienička Jágrová.

Daleko horší je podle alergologa Jindřicha Lahovského fakt, že zbytek populace se alergiků s příznaky, jako je rýma a kašel, obává. „Alergici by měli nosit pásku, aby se jich ostatní nebáli. Praktickým problémem je, že když máte silnou vodnatou rýmu nebo kýcháte, rouška vše úplně nezadrží,“ vysvětluje Lahovský.