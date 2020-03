Máte doma nakaženého koronavirem? Odborníci radí, co v takovém případě dělat a čeho se vyvarovat

Praha Zjistili jste, že je váš příbuzný v domácnosti nakažený Covid-19, a nevíte, jak postupovat dál? Připravili jsme několik rad a doporučení odborníků. Například ne každý obyvatel bytu musí nutně na testování. Důsledná hygienická opatření by ale měla být samozřejmostí.

„Manželce ve čtvrtek nebylo příliš dobře a zrovna v ten den zavolala hygiena, že na kurzu, který vedla, byl člověk nakažený koronavirem. Hygiena nám ale neřekla, co dělat dál. Má se žena nechat otestovat a mám být i já se třemi dětmi automaticky v karanténě?“ popsal serveru Lidovky.cz nejasnosti, jak postupovat, Richard K. z Prahy. „Některé instrukce hygieniků a lékařů si protiřečí, čekali jsme v divném vzduchoprázdnu,“ vylíčil.

Izolujte nakaženého, nebo všechny

Optimální je podle ředitelky pražské hygieny Zdeňky Jágrové rodinného příslušníka v rámci domácnosti izolovat – vyčlenit pokoj či byt, kde se bude léčit, a vybavit jej ochrannými pomůckami. Problém ale je, že i vás už mohl nakazit, aniž to věděl. „Nemocný člověk je nejvíce infekční v době, kdy nemá příznaky onemocnění, takže největší expozici viru už rodinu zřejmě vystavil,“ zdůraznila pro server Lidovky.cz hygienička Jágrová.

Pokud je tedy nakažený někdo z rodiny, s nímž jste přišli do úzkého kontaktu, zůstaňte minimálně 14 dní v domácí karanténě. Neměli byste chodit do práce, na nákup, k lékaři či na jiná veřejná místa. Musíte-li venčit psa a nemáte souseda, který by vám vypomohl, venčete ráno a večer a vyhněte se kontaktu s lidmi.

Zásadní je nosit ve společné domácnosti s nakaženým roušku. Doma často větrejte a uklízejte zejména koupelnu a kuchyň i několikrát denně. Dezinfikujte jak velké plochy, tak omyvatelný materiál i mobilní telefony, klávesnice a myši u počítače. Pokud sdílíte koupelnu s nakaženým, měl by ji užívat jako poslední člen z domácnosti a poté řádně uklidit. Ručníky, ložní prádlo, utěrky i kuchyňské náčiní používejte výhradně vlastní. Vše důkladně omývejte nejlépe v myčce, popřípadě horkou vodou a prádlo perte minimálně na 60 stupňů Celsia.

V případě, že se u vás neprojeví žádné příznaky, ale pracujete jako zdravotník či třeba učitelka v mateřské škole, na konci dvoutýdenní karantény musíte podstoupit kontrolní testy.

Sebemenší příznaky? Testovat

„Pokud je člověk v domácnosti s infikovaným členem, je mu uložena domácí karanténa. To ale neznamená, že automaticky musí být otestován,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že systém testuje jen pacienty s příznaky infekce a případy se posuzují individuálně.

Ředitelka hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová.

Nechat se otestovat na koronavirus má smysl pouze při projevení příznaků nemoci Covid-19 – byť i těch sebemenších, zdůrazňuje hygienička. Pokud se tedy i u vás objevuje teplota, dušnost, suchý kašel, slabost či bolest hlavy a svalů, zavolejte si odběrovou sanitku na čísle 112, radí Jágrová. Sanitka by k vám domů měla přijet do druhého dne. „V současné době se nám převis objednávek podařilo stáhnout. Osoby nad 70 let se v pořadníku posouvají dopředu, takže by doba neměla být dlouhá,“ uvedla Jágrová k situaci v Praze.

Testování probíhá i na odběrových místech v krajích – pokud budete mít doporučení od svého praktického lékaře či hygieny, stěry vám v laboratoři odeberou zdarma. Seznam odběrových míst v místě bydliště vám poradí na bezplatné lince 1212. Na místo však nejezděte městskou hromadnou dopravou a snažte se vyhnout kontaktu s lidmi.

V karanténě měsíc? Nikoliv

„Manželka se cítila slabá, bolely ji svaly a hlava. Ani hygiena nedokázala říct, jestli se má jít testovat. Chtěla to ale vědět, protože dva dny předtím byla šít roušky u svojí maminky spolu s dalšími lidmi. Hygiena nakonec mé ženě řekla, že se může jít testovat, čímž dostala doporučení a nemusela testy platit,“ vysvětluje postup Richard K. Výsledky měly být známy do dvou dnů, když se rodině ani třetí den z laboratoře neozývali, zavolali sami. Také na to při větší vytíženosti upozorňuje ministerstvo zdravotnictví. Výsledek ženina testu na Covid-19 byl pozitivní.

Richard K. měl sám drobné příznaky onemocnění, po pár dnech ale pominuly. Nevěděl však, jestli se má i on a jejich tři děti nechat otestovat. Preventivně zavolal svému praktickému lékaři, ten mu ale také příliš neporadil. „Ptal jsem se, jestli se mám jít tedy otestovat. Reagoval, že asi nemusím, když už příznaky nemám, ale že ještě zavolá na hygienu. Pak se ozval a říkal: ,Vy se jít testovat nemusíte, ale budete v karanténě, a až bude mít vaše žena první negativní test, tak se od té doby začne vám počítat 14denní karanténa.‘ Vyděsilo mě, že bych mohl být v karanténě třeba měsíc,“ komentuje Richard K.

I proto se nakonec obrátil na hygienickou stanici, která naopak slíbila, že do týdne pošle mobilní testy pro něj i děti. Hygienička Zdena Jágrová nicméně takto dlouhou karanténu vyvrací s tím, že by v případě bezpříznakovosti trvala pouze 14 dní.

Pokud je člověk na koronavirus otestován, předestírá Jágrová dvě možnosti: „Bude-li pozitivní, po 14 dnech se udělá kontrolní výtěr. Pokud bude negativní, po 24 až 48 hodinách se udělá druhý kontrolní výtěr. Jestli i potom bude v pořádku, je nepravděpodobné, že by se muž znovu od manželky nakazil a znovu vylučoval,“ řekla k tomu hygienička.

Máte-li v domácnosti s nakaženým i vy malé děti, nemusí u nich podle hygieničky nutně dojít k nákaze, protože nejsou k viru tak vnímané. „Může se stát, že se od rodičů vůbec nenakazí. Stejně ale musí být 14 dní v karanténě, tak jako všichni, kteří byli v přímém kontaktu s nakaženou osobou,“ zdůrazňuje Jágrová.

Seniora s příznaky otestovat

Příznaky nákazy nicméně začala pociťovat také maminka nakažené, s níž šila roušky, a se kterou nežijí v jedné domácnosti. „I tchyně, které je kolem šedesáti let, začala mít příznaky, teploty zatím sráží Paralenem. Hygiena jí řekla, že pokud nebude mít dechové potíže, má zůstat doma,“ uvedl Richard K. To je ale podle hygieničky Zdeňky Jágrové špatný postup. „Je kandidátem na domácí testování, měli by ji objednat na lince 112, nadiktovat věk a adresu. V případě, že by navíc ženě bylo přes 65 let, je zcela namístě ji nechat otestovat,“ říká rázně Jágrová.