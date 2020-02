Rapper Beránek půjde za napadení na šest let do vězení, rozhodl vrchní soud

Praha Rapper Leo Beránek půjde za napadení několika lidí včetně invalidního muže na šest let do vězení s ostrahou. Rozhodl o tom ve středu pražský vrchní soud. Zamítl odvolání amatérského thaiboxera a pravomocně ho odsoudil za těžké ublížení na zdraví, vyhrožování se zbraní a opakované výtržnictví. Beránek vinu od počátku odmítal.

Odvolací senát potvrdil říjnový verdikt Městského soudu v Praze. Stejně jako prvoinstanční soud neuvěřil rapperovu tvrzení, že jednoho z mužů napadl v nutné sebeobraně a ostatní vůbec.



Beránek přiznal pouze jedno napadení. U soudu však tvrdil, že v tomto případě bránil dívku proti agresivnímu útoku drogového dealera. „Na místo jsem se nepřišel porvat, nepřišel jsem vyvolávat konflikt,“ zdůraznil. Podle své středeční výpovědi dostal strach a stoupla mu hladina adrenalinu.

První útok se stal 1. května 2018 v centru Prahy před klubem Ateliér, kde Beránek do rána popíjel s přáteli. Poté jiného muže nejprve opakovaně udeřil do hlavy, a když se jeho sok snažil vstát z pokleku, nakopl ho do obličeje tak, že muž okamžitě ztratil vědomí a spadl na dlažbu. Incident, při němž Beránek protivníkovi způsobil otevřenou zlomeninu čelisti a otřes mozku, zachytily uliční kamery.

Druhý útok se odehrál o pět dní později v parku v pražské Lhotce. Beránek tam údajně nejprve srazil z lavičky a udeřil svého vrstevníka, který chodí o berlích. Poté podle obžaloby zbil teleskopickým obuškem mladíka, jenž se napadeného zastal, a dalšímu ze zastánců hrozil, že mu zastřelí psa. Na zvíře i na majitele při tom mířil střelnou zbraní a cvakal spouští, avšak výstřel z pistole nevyšel.

Devětadvacetiletý amatérský zpěvák a účastník televizní reality show už byl jednou ve vězení. Soudy ho dříve uznaly vinným z pokusu o ublížení na zdraví a také z několikanásobného výtržnictví. Od svého posledního zadržení je již 20 měsíců ve vazbě.