Respirátory z Číny netěsní, musí se přilepit, uvedli odborníci z Akademie věd

PRAHA Respirátory dovezené z Číny netěsní. Pokud se k obličeji nepřilepí, může být jejich účinnost až o polovinu horší, zjistil Ústav chemických procesů Akademie věd. Píše o tom server SeznamZprávy.cz, který se na ústav s žádostí o test medicínských masek obrátil. Respirátory v posledních týdnech dovážela do České republiky ministerstva vnitra a zdravotnictví

Masky po jejich dovozu oficiálně kontroluje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, který spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle ředitele ústavu bezpečnosti práce Davida Michalíka jsou informace serveru uvedeny nepřesně. Vyjádření ministerstev zatím není k dispozici.



Podle čínské normy se jedná o respirátory GB19083-2010, které nakoupilo vnitro, a GB 19083-2006, které nakoupilo ministerstvo zdravotnictví, píše server. „Všechny testované typy přiměřeně vyhověly požadavkům, ale pouze v případě, když jsme respirátory přilepili na hlavu testovací figuríny,“ sdělil vedoucí Oddělení chemie a fyziky aerosolů v Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR Vladimír Ždímal.

„Když jsme je k testovací figuríně nepřilepili, klesla filtrační účinnost z původních asi 94 procent ke 40 procentům, a to jsme se opravdu snažili respirátor maximálně utěsnit,“ dodal. Důvodem, proč čínské masky nesedí na obličeji Evropanů, je podle něj rozdílná anatomie obličejů.

Respirátory dovezené z Číny tak podle těchto zjištění mohly projít českou kontrolou pouze poté, co byly přilepeny na testovací figuríny lepidlem či páskou. Evropská norma ČSN 149+A1 podle serveru tento způsob testování umožňuje, ale uživatel respirátoru by měl o tomto testování vědět. „Pokud se respirátor k tomu, aby prokázal slíbenou míru ochrany pracovníka, musí takto nepřirozeným způsobem přilepovat, znamená to, že bez přilepení požadovanou míru ochrany neposkytne,“ uzavřel Ždímal.

Podle ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Michalíka jsou informace v článku serveru uvedeny „nepřesně a zavádějícím dojmem“. „Vyjádření naleznete nejpozději zítra (ve čtvrtek) na stránkách naší instituce,“ uvedl ve středu Michalík.

Dodávky respirátorů z Číny míří do České republiky od poloviny března, stát nakoupil stovky milionů ochranných pomůcek za několik miliard korun.