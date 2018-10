Roznerův ‚pseudokoncentrák‘? Odložení případu mě zarazilo, budu dál to řešit, říká senátor Czernin

PRAHA - „Nemůžu uvěřit, že je naše společnost už takhle otrlá,“ říká senátor TOP 09 Tomáš Czernin, který neuspěl s trestním oznámením na poslance za SPD Miloslava Roznera, který mluvil v souvislost o bývalém koncentračním táboře v Letech u Písku jako o 'neexistujícím pseudokoncentráku'. Policie případ odložila. „Považuji za alarmující, že lidé, kteří zastávají takový názor, vykonávají veřejné funkce,“ dodal v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

„Neexistující pseudokoncentrák“ Předseda SPD Tomio Okamura začátkem roku v rozhovoru pro DVTV uvedl, že tábor v Letech u Písku nebyl oplocený a lidé se v něm mohli volně pohybovat.

V té době se jednalo o převedení vepřína, který byl postaven na místě bývalého koncentračního tábora, na stát.

K táboru v Letech se na sjezdu SPD v roce 2017 vyjádřil kromě poslance Tomia Okamury také poslanec Miroslav Rozner.



„Ano, nejsem takový odborník na kulturu jako pan exministr Herman, ale bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku,“ uvedl tehdy Rozner.



Miroslava Roznera a jeho slova vzápětí zkritizovala řada politiků i historiků. Mladí sociální demokraté a aktivista Martin Uhlíř z občanského hnutí Politika a svědomí na něj dle svých slov již podali trestní oznámení za popírání holocaustu. Jedním z těch, kteří trestní oznámení podali, byl právě i senátor Czernin.



Lidovky.cz: Na Twitteru jste uvedl: „Nemůžu uvěřit, že je naše společnost už takhle otrlá. Dostal jsem vyrozumění, že poslanec Rozner za popírání holocaustu stíhán nebude. Za pár let, až nám budou tvrdit, že Stalin byl lidumil a Hitler to s Židy a Cikány myslel dobře nám to možná ani nebude vadit.“ Překvapilo vás rozhodnutí policie?

Jsem z toho hodně zaskočený. Přijde mi velmi zvláštní, že to policie odložila bez zdůvodnění. Nevím, jestli je to běžné, že to tímto způsobem komunikuje. Budu to ale dál řešit. Zajímá mě, jestli se dá ještě něco dělat.

Lidovky.cz: Mám tomu rozumět tak, že chystáte další právní kroky?

Řekl jsem svému právníkovi, aby se na to podíval. Zatím jsme to řešili jen v krátkosti po telefonu, ale chci vědět, jestli se s tím skutečně ještě něco dá udělat. Slíbil mi, že si na to dáme týden. A jak vím od od ostatních, kteří trestní oznámení také podávali, budou se tím zabývat i oni.

Lidovky.cz: Na sociální síti jste naznačoval, že je společnost vůči takovým událostem už apatická. Obáváte se toho, že může dojít ještě k větší apatii vlivem odložení takového případu?

Pokud se budou takové výroky bagatelizovat, tak se můžeme dočkat toho, že se o zločinech, které se v minulosti udály, přestane mluvit. Takové prostředí je nebezpečné, protože se tyto události mohou opakovat.

Lidovky.cz: Co byl vlastně váš impuls pro podání trestního oznámení?

Rozčílilo mě to. Vzpomněl jsem si tehdy na moment, který je už tedy z dávné doby. Městská pobočka v Hradci Králové Svazu protifašistických bojovníků dostala z pražské centrály podnět k vyloučení mého dědečka, protože se aktivně zastává lidově demokratického zřízení. Ve zdůvodnění bylo napsáno, že ho mají vyloučit, i přesto, že byl údajně za války vězněn. Říkal jsem si, když teda někdo v roce 1949 zpochybňoval, že byl dědeček vězněn a bagatelizoval to, tak se pomalu dostáváme do podobné situace, která tady byla za komunistů. Místní pobočka se tehdy rozhodla, že ho nevyloučí, protože splnil v minulém kvartálu plán na 117 procent.

Lidovky.cz: Vy jste senátorem, pan Rozner sedí v zákonodárném sboru. Jak vnímáte, že jde o vašeho parlamentního kolegu?

Považuji za alarmující, že lidé, kteří zastávají takový názor, vykonávají veřejné funkce.

Lidovky.cz: Vnímáte jako nebezpečnou celou stranu SPD, nebo je váš postoj kritický pouze vůči postavě pana Roznera a Okamury, kterých se tato událost týká?

Myslím, že je to nebezpečné hnutí vcelku. Je populistické a straší hrozbami lidi. Nabízejí řešení, kterými je od nich prý uchrání, ale to jsou metody, které používali diktátoři. Tak se dostal Adolf Hitler k moci. Ale Německo tehdy bylo v zoufalé situaci. Lidi se chytili jeho řešení. Pozoruhodné je, že se lidi i dnes nechávají zastrašovat.

Lidovky.cz: Máte za to, že skutečně dochází k relativizování historických faktů?

Toho se skutečně obávám. Vyrostl jsem v době, kdy se o Stalinových zločinech nesmělo mluvit a kdy se komunistický režim považoval za lidumilný, přestože měl řadu obětí. Jak komunistický, tak fašistický režim si přitom nemají vzájemně co vyčítat.