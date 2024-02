Vylepšená Octavia bude k mání zatím jen v naftě a benzinu. Podívejte se, jak vypadá

Pomoci to může třeba u klimatizace, jež nemá samostatný panel jako u nového superbu či kodiaqu, ale ovládá se přes displej, anebo právě hlasovými povely.

Umělá inteligence by mohla pomoci i zahnat nudu za volantem. Novinkou je i obří třináctipalcový středový displej (v základu je desetipalcový), k němu je ještě desetipalcový displej za volantem a informace se navíc promítají na čelní sklo.

Citelné změny jsou v motorech. Oproti minulosti chybí tříválec a k dispozici jsou jen benzinové čtyřválce 1,5 a 2,0 litru a naftový dvoulitr, výkony nabízí od 85 po 195 kilowattů.

Překvapivou novinkou je absence hybridního pohonu do zásuvky, ta nyní u stávající verze v nabídce je. Je to rozdíl proti sesterskému Volkswagenu Golf, který naopak v rámci modernizace dostal vylepšený hybrid s dvojnásobnou baterií a rychlým nabíjením.

„V tuto chvíli hybridní verze nebude k objednání. O tom, zda bude v budoucnu, se v současnosti stále jedná,“ říká mluvčí automobilky Škoda Anežka Boudná.

Důvodem může být, že už nyní je hybrid do zásuvky o výrazných 150 tisíc korun dražší než naftový motor s automatickou převodovkou. Pokud by měl dostat dvojnásobnou baterii, mohl by být odskok ještě vyšší a je otázkou, kolik má Škoda klientů, kteří by byli ochotni si tolik připlatit.

Navíc by se cena už příliš přiblížila elektrickému modelu Enyaq plus má už letos přijít na trh i menší elektrický model Elroq. Na českém trhu loni Škoda prodala 644 Octavií do zásuvky, šlo tak o tři procenta celkových prodejů modelu.

K dispozici je i pohon všech kol, ten je ale spojen pouze s jediným motorem, s benzinovým dvoulitrem o výkonu 150 kilowattů a s automatickou převodovkou. Příznivci manuálních převodovek si také nepřijdou na své, nejsilnější verze RS i silnější naftový motor jsou už jen s automatem.

Všechny motory prošly vylepšeními, 1.5 TSI by měl mít nižší spotřebu, 2.0 TSI z modelu RS má o 15 kilowattů vyšší výkon a naftové 2.0 TDI by měly mít nižší emise oxidů dusíku.

Konfigurátor by měl být spuštěn již dnes a s ním bude jasné i to, kolik budou jednotlivé modernizované verze stát. Dosavadní varianta před modernizací se už na začátku února dočkala rozlučkové akční verze Fresh za výhodnější cenu. S ní model startuje na 650 tisících korunách a je tak o 68 tisíc levnější, než by byla stejná výbava podle běžného ceníku.

Čína a Rusko jsou pasé, zasáhla i pandemie

Octavia je jednoznačně nejprodávanějším vozem značky Škoda. Od roku 1996, kdy přišla na trh první generace novodobého modelu, se jich prodalo 7,15 milionu. V Evropě jde posledních 8 let o nejprodávanější combi, v řadě zemí je to také vůbec nejprodávanější auto, případně je na prvních příčkách. Vůz využívá policie hned několika zemí a běžný je i u taxislužeb.

Proti minulosti je ale poptávka více závislá na Evropě. Dříve vysoké prodeje modelu v Číně jsou pryč, kvůli válce na Ukrajině skončily i prodeje v Rusku. Octavia také více čelí rostoucí oblibě vozů SUV. V roce 2018 se celosvětově prodalo 388200 octavií, loni to byla navzdory meziročnímu růstu necelá polovina, přesně 191900 vozů.

Start čtvrté generace octavií v roce 2019 nebyl příliš povedený. Auto ze začátku trpělo vadami softwaru, přes který se nově ovládala řada funkcí. Ještě než se problémy podařilo vyřešit, přišla pandemie a s tím i nedostatek řady dílů. Kdo tak vůz chtěl, musel čekat i více než rok. Čtvrtá generace tak s největší pravděpodobností prodeje té předcházející už nestihne překonat.

Za dveřmi už je novinka, která přijde na trh nejspíše v letech 2026 nebo 2027 a otázkou je, zda ještě vůbec dostane spalovací motory. Mezitím se ale výrazně obrousila emisní norma Euro 7 a s tím se i otevřel prostor pro pokračování naftových a benzinových pohonů. Ve hře ale zůstává i možnost, že by byla nová Octavia čistě elektrická a zároveň by se dál prodávala průběžně modernizovaná verze čtvrté generace.