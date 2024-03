Za zabití Roma hrozí Ukrajinci pět let. Vražda to nebyla, rozhodl žalobce

Obžalovaný muž původem z Ukrajiny Roman Rohozin tvrdí, že nešlo o vraždu, ale sebeobranu, kdy se dostal do potyčky se skupinou Romů. Ty předtím okřikl v tramvaji za to, že byli hluční a že uvnitř vozu kouřili.

Kamarádi zabitého Nicolase Z. u soudu přiznali, že Ukrajince napadli, protože je údajně vyprovokoval. Ostatně dva muži, kteří v tomto případu figurují v roli svědků, Erik Dvořák a Milan Danko, dostali loni v prosinci naopak v roli obžalovaných u Městského soudu v Brně trest za výtržnictví. Soud vydal rozhodnutí ve zkráceném jednání bez přítomnosti veřejnosti.

Oba dostali podmínku. Dvořák sedm měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na 20 měsíců; Danko 10 měsíců s odkladem na dva roky.

V závěrečné řeči státní zástupce Petr Bejšovec poukázal na to, že v tomto řízení se muselo vycházet z výpovědí zúčastněných, ovšem souhlasí pouze dění v tramvaji. Popisy událostí na zastávce se podle něj značně rozcházejí.

„Nastupuje zásadní otázka, kterou musí vyřešit tento soud. Zda obžalovaného jednání bylo v rozmezí nutné obrany. Lze předpokládat, že u Rohozina převládal pocit nebezpečí a překvapení. Nedomnívám se ale, že by jeho jednání šlo podřadit pod paragraf nutné obrany,“ prohlásil Bejšovec.

Znalkyně z oboru psychiatrie a psychologie, které vypovídaly na posledním líčení, popsaly Ukrajince jako muže, který není agresivní a jehož intelekt je nadprůměrný. „Jestliže se člověk cítí ohrožený na životě, použije to, co má, aby měl největší šanci na přežití. Tohle je tento případ,“ uvedla psychiatrička Marta Holanová. Doplnila, že z jejího pohledu šlo o krátký okamžik, instinktivní reakci.

Podle ní nešlo o úmysl, že by chtěl Rohozin jednat tak, aby někomu záměrně ublížil. „Když se cítil ohrožený, měl pocit, že je bezmocný, že mu jde o život, tak nůž použil,“ doplnila.

Žalobce označil obranu za nepřiměřenou

Jiný znalec z oboru soudního lékařství Jan Krajsa popsal, že Ukrajinec bodl Roma intenzivně. Rána byla podle něj hluboká asi 12 centimetrů, probodla břicho, zasáhla tenké střevo a především dolní dutou žílu a kyčelní tepnu. „Poranění bylo závažné, možnost záchrany byla jen teoretická,“ poznamenal. Podle něj v tomto případě trvá minuty až desítky minut, než člověk vykrvácí, a následek je fatální.

Na četnost a intenzitu ran se žalobce v závěrečné řeči rovněž odkázal. „Nelze upírat možnost člověku bránit se, ale existuje tu, byť křehká, hranice přiměřenost obrany,“ podotkl Bejšovec.

Způsob obrany, který Rohozin použil, označil za „absolutně nepřiměřený“. Státní zástupce mimo jiné poukázal na to, že bezprostředně po útoku Rohozin například ukazoval prsty gesto V, tedy vítězství. „Jeho stav neodpovídal těžkému zbití. Útoku čelil, to bezpochyby, ale mohl použít například batoh jako štít před údery,“ řekl v závěrečné řeči Bejšovec.

„Pan obžalovaný neměl absolutně právo vzít Nikolasovi život. Neměl sám žádné zranění. Život mu nedal, neměl mu jej ani vzít,“ řekla v slzách Nikolasova matka.

Obhájce navrhl partu stíhat za křivou výpověď

Advokát Rohozina Martin Halahija pro klienta navrhl zproštění viny, šlo podle něj o nutnou sebeobranu. V začátku závěrečné řeči navíc zpochybnil výpovědi Erika Dvořáka a Milana Danka, kteří na Rohozina s Nikolasem zaútočili na zastávce. A navrhl stíhat Danka i Dvořáka stíhat pro křivou výpověď před soudem. A to například v případě popisu událostí rvačky. Dále zpochybnil i výpovědi dalších svědků z „Nikolasovy party“ jako účelově neúplné či zabarvené.

„Jeden z útočníků přišel o život, ale sami se o život jiného člověka pokoušeli,“ řekl advokát.

Odkázal na starší judikáty, které podle něj dovolují i sebeobranu ve větší než přiměřené míře. „Sebeobrana byla zcela přiměřená četnosti a intenzitě útoků. Roman Rohozin sám nepřešel do protiútoku, byť to tu před soudem bylo naznačováno. A ke všemu se doznal, projevil lítost, přestože jeho svědomí je čisté,“ prohlásil advokát.

„V celém světě není normální, když skupina lidí napadne jednoho člověka. Každý člověk právo sám sebe bránit. Pokud by mi dali jednu jedinou možnost utéct, odejít, pokud by mě nezbili tak silně, pokud bych se necítil ohrožený na životě, tato tragédie by se nestala,“ řekl Rohozin.

K tragédii došlo loni v červnu

Ukrajince policisté zadrželi loni v černu krátce po činu, následně na příkaz soudu skončil ve vazbě. Z ní se ale ještě loni v létě dostal ven, což v případě obvinění z vraždy bývá výjimečné.

„Soudce rozhodující o vazbě se s právní kvalifikací, pro kterou bylo zahájeno trestní stíhání obviněného, neztotožnil,“ vysvětlila důvody propuštění tehdy mluvčí Městského soudu v Brně Petra Láníčková.

Násilná smrt mladého Roma následně vyvolala napětí mezi ukrajinskou a romskou komunitou nejen v Brně.