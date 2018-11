S SPD o vládě jednat nebudu, říká Babiš. Okamuru prý jen pozval na kafe

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) nemá v plánu spojit se v případě pádu vlády s hnutím SPD. Řekl to ve čtvrtek v pořadu FTV Prima Bez cenzury. S předsedou SPD Tomiem Okamurou se sešel, o tom, že by jeho hnutí mělo ve vládě nahradit sociální demokracii, se ale prý nebavili.

Okamurova SPD se minulé minulý připojil k opozici, která Babiše odsoudila za kauzu údajného únosu jeho syna a požadovala vyslovení nedůvěry vládě.

„Napsal jsem panu předsedovi Okamurovi, který byl jediný z opozice, s nímž jsem v minulosti nějak normálně komunikoval, že se divím, že se podílí na tom hyenismu spojeném s mými dětmi,“ uvedl Babiš. Okamura mu prý odepsal a následně jej šéf hnutí ANO „pozval na kafe“.



,Okamura je zručný marketér’

„On je zručný marketér, vyšel před úřad vlády a hned o naší schůzce řekl novinářům. S tím jsem samozřejmě nepočítal,“ vysvětlil premiér. Odmítl též, že by chtěl vyjednáváním s SPD vyvíjet nátlak na ČSSD a její setrvání ve vládě.

Na dotaz moderátorky, zda bude v případě pádu vlády ochoten jednat o sestavení nové vlády s SPD, zdůraznil premiér: „Ne, ne, ne.“



„Vláda funguje, přežije,“ konstatoval Babiš. Upozornil na to, že současná vládní koalice odpovídá výsledku svobodných voleb v demokratickém státě a kritizoval nespokojenou část národa, která tento výsledek neakceptuje.



Okamura minulý týden po schůzce s Babišem uvedl, že by SPD ráda nahradila ČSSD v současné vládě. Krizi způsobenou kauzou kolem údajného únosu premiérova syna na Krym prý vidí jako příležitost, jak prosadit vlastenecký program svého hnutí. Byl by prý ochoten podporovat i vládu složenou z odborníků jmenovaných hnutí ANO, pokud by podporovala program SPD. Útočnou rétoriku namířil proti ČSSD, která se podle něj chová „probruselsky“.