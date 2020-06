STAN jedná o společném projektu před volbami do sněmovny, uvedl Rakušan

Praha Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) chce do listopadu představit vizi pro postup v parlamentních volbách v roce 2021. Jedná o společném volebním projektu s dalšími politickými stranami. Ve středečním komentáři pro média to uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Reagoval tak na výzvy organizátorů demonstrací proti současné vládě. Spolek Milion chvilek dlouhodobě vyzývá opoziční strany ke spolupráci.

„Zcela souladu s výzvou spolku Milion chvilek pro demokracii hodláme do roka a do dne, tedy do letošního listopadu, přijít s vizí pro postup v parlamentních volbách 2021,“ uvedl Rakušan. Cílem hnutí je podle něj postavit volební projekt, který se nerozpadne pod tlakem průzkumů, strachu z volebního výsledku, ale ani uspěchaností.



O vytvoření předvolebního bloku demokratických stran Rakušan hovořil už loni v létě. Uvedl tehdy, že by mělo smysl, kdyby se spojily alespoň čtyři subjekty. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek tehdy poznamenal, že před minulými parlamentními volbami v roce 2017 jeho strana vyzvala k podobnému kroku.

Předseda ODS Petr Fiala loni sdělil, že jeho strana chce jednat o spolupráci se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Šéf Pirátů Ivan Bartoš se ke kooperaci před volbami stavěl zdrženlivě, větší smysl viděl v povolebním vyjednávání. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v lednu několikrát zmínil, že spolupráci brání legislativní a technické překážky.

Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář na úterní demonstraci v Praze zdůraznil, že opoziční strany musí ukázat, že mohou přinést pozitivní změnu a může se s nimi počítat. Ze strany opozice to ale podle něj zatím není „žádná sláva“. Varoval před tím, že pokud se nic nezmění, sněmovní volby dopadnou podobně jako před třemi lety. V nich jasně zvítězilo hnutí ANO.