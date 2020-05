Stát by mohl podpořit spolky, které připraví občany na jeho obranu. Ročně by na ně vynaložil 275 milionů

Praha Stát by mohl podpořit spolky, které připraví občany na obranu státu. Vláda v pondělí odsouhlasila návrh novely zákona o zajišťování obrany České republiky, nyní ji posoudí poslanci. O schválení zákona na Twitteru informoval ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Ministerstvo obrany by vybraným spolkům mohlo pomáhat finančně i třeba bezplatným zapůjčením nemovitostí nebo vybavení. Ročně chce ministerstvo obrany v této souvislosti vynaložit 275 milionů korun.

„Od úpravy si slibujeme posílení vazeb mezi státem a veřejností. Aby měli občané sdružení v různých spolcích zájem a motivaci zapojit se do přípravy občanů k obraně státu i jiným způsobem než například vstupem do aktivní zálohy,“ sdělil ČTK Metnar.

Zpracovatelé zákona v návrhu, který Metnar v pondělí předložil vládě, uvádí, že spolky, církve či náboženské společnosti mají často dobře organizovanou členskou základnu a mají k dispozici i dobré materiální i odborné zázemí. Zákon je ale nemotivuje k tomu, aby se v době míru zapojily do přípravy občanů na obranu státu.

S jejich povinným zapojením se v současné době počítá až po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Dokument ale upozorňuje, že není jasné, jak by stát v takovém případě zvládl občany připravit. Musel by totiž k tomu v jednu chvíli vyčlenit velké množství profesionálů, které by ale pravděpodobně zároveň potřeboval ke své obraně. Navíc by podobná příprava byla náročná časově. Ministerstvo obrany zároveň podotklo, že stát nemá k dispozici žádné informace o tom, jak jsou jeho občané k obraně připraveni.

Novela zákona chce vytvořit systém, ve kterém by se lidé dobrovolně připravovali na obranu státu už v době míru. Již dříve ministerstvo uvedlo, že by se do něj mohly například zapojit střelecké spolky, radioamatéři, spolky zabývající se zdravovědou či sebeobranou nebo třeba kynologové. Ministerstvo by vedlo rejstřík těchto spolků a pomáhalo jim finančně, materiálně i metodicky. Mělo by zároveň k dispozici seznam jeho členů. Při odvodech by pak mohlo přihlédnout k jejich schopnostem a znalostem, a mohlo je tak lépe zařadit na vhodná místa.

Ministerstvo uvádí, že chce spolupracovat se spolky, které se zabývají aktivitami, které upevní morální vlastnosti, fyzickou zdatnost či psychickou odolnost občanů, zvýší jejich znalosti, odbornost nebo návyky, které můžou být při obraně státu využitelné. Lidi mají vést i ke zvládání nevojenských mimořádných událostí a krizových situací.

Spolky by na oplátku od ministerstva obrany dostaly na svou činnost podporu. Peníze by formou dotací mohly dostávat i třeba na nákup vybavení, zároveň by mohly využívat majetek ministerstva obrany.

Roční náklady na celý systém by měly být 275 milionů korun. Na samotnou přípravu lidí k obraně státu půjde 200 milionů, dalších 75 milionů bude příspěvek na výkon státní správy pro samosprávu. V prvním roce by ministerstvo mezi branné spolky rozdělilo 141,5 milionu korun, v dalších letech pak 143,1 milionu korun, zbytek peněz by stál chod systému.