Stát nebude omezovat velké akce, pořadatelé ale musí hlásit shromáždění nad 5000 lidí hygieně

Praha Stát nebude kvůli novému koronaviru omezovat hromadné akce, rozhodla ve středu Bezpečnostní rada státu. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). K omezování shromáždění podle něj není důvod, nákaza se nerozšiřuje. Všechny akce a shromáždění nad 5000 lidí budou ale pořadatelé podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) muset hlásit krajským hygienickým stanicím, aby posoudily riziko. I podle něj není nutné rušit akce plošně.

Premiér současně hájil pondělní rozhodnutí nevpustit diváky na Světový pohár v biatlonu na Vysočině. „Pokud to nikdo nepochopil, je to akce nad 100 000 lidí,“ uvedl. Naposledy se světový pohár konal v Itálii, odkud jeden nakažený divák odjel do Německa. Rada podle Babiše v tomto případě rozhodla správně, a to na doporučení hlavní hygieničky Evy Gottvaldové.



O případném zákazu akcí a shromáždění nad 5000 lidí mluvil v úterý ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Opozice vládu kritizovala v souvislosti s omezením Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě za nejednotný postup. Závody se tak budou konat bez diváků.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je v případě omezení hromadných akcí postupovat obezřetně. Kdyby stát podle něj na několik měsíců zablokoval veškeré akce, mohl by způsobit „obrovské národohospodářské škody“. „Pokud dojde k prvnímu přenosu, tak to zvážíme, ale nyní je míra rizika velice malá,“ uvedl na tiskové konferenci.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli novému koronaviru v úterý večer informovalo, že zakazuje od středy vývoz respirátorů třídy FFP3 mimo Česko a jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu uvedl, že ministerstvo financí vydá do 12:00 rozhodnutí o cenové regulaci respirátorů, aby se nestaly předmětem černého obchodu.

„Musíme dnes zmapovat aktuální kapacitu výrobců respirátorů. Dostáváme informace od nemocnic z hlediska jejich potřeb. Oslovili jsme Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru a Českou lékárnickou komoru, také nám dodaly potřeby a odhady spotřeby respirátorů u jejich členů. Dáváme všechno dohromady a ministerstvo zdravotnictví to bude koordinovat,“ doplnil Vojtěch. Babiš dodal, že Česko zavede centrální nákup a distribuci těchto zdravotnických potřeb.

Ministerstvo chce zakázat také vývoz dezinfekce do zahraničí, řekl ve středu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministerstvo má podle něj silné signály o nedostatku dezinfekce v různých institucích.

„Myslím si, že musíme skutečně opět udržet výrobní kapacitu a produkty na území České republiky ve prospěch našich institucí, které potřebují dezinfekci, jako jsou nemocnice, lékaři a podobně,“ řekl Vojtěch.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula a hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

Opatření reagují na první případy nemoci COVID-19 na českém území a její postupné šíření v sousedních či blízkých zemích, jako je Itálie, Německo, Rakousko, Švýcarsko a Chorvatsko. Česko má pět potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru.