Státu poradí v případě supertendru nejlevnější právníci. Za méně, než se účtuje u malých zakázek

PRAHA Do konce roku by mělo být zřejmé, kdo získá historicky největší zbrojní zakázku. Ministerstvu obrany se supertendrem, ve kterém jde o nákup pásových obrněnců za 53 miliard korun, poradí advokátní kancelář Brož, Sedlatý. Jenže z materiálů, které LN získaly, vyplývá, že výběr právního poradce provází hned několik pochybností. A to zejména kolem ceny nabízených služeb.

Ačkoli si advokáti mohou v zakázce přijít „pouze“ na čtrnáct milionů korun, získají detailní informace o supertendru a výběru vítěze. Podle obrany se má navíc 40 procent hodnoty zakázky na obrněnce vrátit formou subdodávek k českým firmám. Životní cyklus armádní techniky a její servis se počítá na desítky let. To vše může advokátům zajistit do budoucna lukrativní příležitosti.

Mimořádně levně

Ministerstvo obrany si jako minimální hranici za hodinu právních rad stanovilo částku 1000 korun. Hodinová sazba je v tomto případě klíčová, protože šlo o jediné kritérium pro výběr dodavatele. Vítězná kancelář Brož, Sedlatý přesto nabídla méně – 949 korun –, což bylo jen o korunu méně, než uvedl v pořadí druhý zájemce. Resort obrany obhajuje postup s tím, že kancelář vysvětlila, že za takto nízkou cenu dokáže dodat kvalitní právní servis.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Jenže jak zjistily LN, v dříve zrušené shodné zakázce nabízela podstatně vyšší částku. Konkrétně 1749 korun. Byla to nejdražší nabídka ze skupiny šesti zájemců. Tendr byl však dvakrát zrušen a v polovině července Brož, Sedlatý vyhráli s cenou o 800 korun nižší. „Nabídkovou cenu jsme stanovili s přihlédnutím ke dlouholetým statistkám nabídkových cen obdobných veřejných zakázek,“ napsala LN Klára Hanulíková z kanceláře Brož, Sedlatý.

Ošemetné statistiky

Právníci armádního supertendru v minulosti pracovali pro řadu veřejných institucí. Díky tomu je možné dohledat, kolik si účtovali za své rady. Redakce zkoumala sedmnáct zakázek z let 2017 až 2019, které jsou k dispozici na webu Hlídačstátu.cz.

Průměrná sazba kanceláře Brož, Sedlatý v nich vycházela na 1736 korun za hodinu. Mezi zadavateli byl například pražský magistrát nebo pražský a ostravský dopravní podnik. Cena kanceláře byla podstatně vyšší, než co nyní nabídla obraně.

Děti si den před akcí Bahna 2019 prohlížely armádní techniku.

V podkladech pro ministerstvo obrany však advokáti Brož, Sedlatý uvedli, že u 60 dodavatelů stanovili nabídkovou cenu za právní služby pod limitem tisíc korun. Ekonomicky atraktivní nabídku pro ministerstvo obrany vysvětlili dobrým řízením kanceláře.

„Mimořádně nízkou nabídkovou cenu odůvodňuje (AK Brož, Sedlatý) způsobem organizace práce specializovaných, již zaučených osob, čímž odpadají náklady na zaučování takových osob v jednotlivých agendách. Argumentuje slevou z množství, resp. z objemu pro zajišťování svých fixních nákladů, efektivním vedením kanceláře (elektronizace) a specializovaných osob (advokátů, koncipientů i administrativních pracovníků),“ konstatovala hodnotící komise ministerstva obrany.

Menší tendr za víc

Pozoruhodné se zdá také to, proč si ministerstvo obrany vybralo podstatně levnějšího dodavatele právních služeb ke své historicky největší zakázce. Přitom letos v dubnu si vybralo právního poradce pro pořízení protiletadlových kompletů SHORAD (za zhruba 10 miliard korun) Havel&Partners, kteří si za hodinu právních rad účtují 1690 korun. Tedy o 741 více, než zač budou radit Brož, Sedlatý v supertendru.

Rozdíl v cenách je podle vysvětlení resortu nutné hledat v jazyku. „Srovnávané právní poradenství na pořízení kompletů SHORAD není vypovídající, neboť toto předpokládá jednání v právnické angličtině, což je vždy i mnohonásobně dražší,“ uvádí se na webu obrany.

Náhled do zadávací dokumentace pro právníky k supertendru však dokládá, že je to jinak. „Zadavatel předpokládá maximálně dvě dvoudenní jednání ve Španělsku, Německu, Rakousku a Švédsku,“ stojí na straně čtyři zmíněného dokumentu. Bez angličtiny to tedy nepůjde ani při výběru dodavatelů pásových obrněnců.

Čtveřice potenciálních výrobců, se kterými obrana jedná, totiž pochází z ciziny. V Německu se vyrábí stroje Puma a Lynx, ve Švédsku britsko-švédské BAE Systems kompletuje CV-90 a ve Španělsku sídlí americký výrobce vozidla Ascod General Dynamics.

Proč jen cena?

Zákon o zadávání veřejných zakázek to umožňuje. Uchazeči museli splnit zadávací podmínky, které byly nastaveny jednoznačně a přísně. Těmito větami vysvětluje ministerstvo obrany, proč se při výběru právníků supertendru hledělo výhradně na cenu. Ostatní zájemci poukazují na slabiny. Podle nich za to nelze dodat kvalitní servis.

„Řada veřejných zadavatelů si již uvědomila, že vybírat si advokátní kancelář pouze na základě ceny je nesmysl a tento model se nakonec vždy obrátí proti nim. Takový přístup je snad možný u běžných a rutinních právních služeb menšího významu, nikoli však u největší armádní zakázky v novodobé historii České republiky, nota bene s mimořádným významem pro národní bezpečnost a obranyschopnost naší země. Neznám kritéria, na jejichž základě Ministerstvo obrany právě v tomto případě dospělo ke stanovení tzv. mimořádně nízké nabídkové ceny (což je de facto návod pro ty, kteří v tendru chtějí uspět, kde by se jejich nabídka zhruba měla pohybovat) na pouhých 1.000,- Kč. Opakovaně jsme tuto hranici kritizovali; v jiných zakázkách daleko menšího významu ji navíc ministerstvo stanovuje mnohem výše. Adekvátní vysvětlení jsme neobdrželi,“ říká Jaromír Císař z Císař, Češka, Smutný

Advokát Jaromír Císař.

„Alarmující je, že vítězná nabídka byla dokonce ještě pod tzv. mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Já mohu z vlastní dlouholeté zkušenosti odpovědně konstatovat, že za tuto cenu není možné takto specializovanou a vysoce odbornou službu v přiměřené kvalitě poskytnout. Pokud bych takto nízkou nabídku za naší kancelář podával, měl bych navíc obavu z toho, že mohu být podezírán z úmyslu nepravdivě navyšovat počet skutečně odpracovaných hodin nebo dokonce z korupčního úmyslu administrovat výběrové řízení nikoliv v zájmu klienta, ale ve skutečnosti ve prospěch některého z potenciálních dodavatelů. Divím se velmi, že tak obezřetný zadavatel, jakým, alespoň doufám, ministerstvo obrany z povahy své činnosti je, nezohledňuje bezpečnostní rizika a sází všechno jen na nejnižší cenu.“,“ dodává LN Jaromír Císař.

„Respektujeme rozhodnutí zadavatele a průběh a výsledek předmětného zadávacího řízení právně napadat nebude, a to zejména z důvodu naléhavé potřeby na straně zadavatele zahájit spolupráci s právníky. Nicméně vyhlášení takového výběrového řízení pouze na cenu považujeme za velmi nešťastné; mělo to zásadní dopad už vůbec na účast prestižních kanceláří v tendru a pak samozřejmě zásadní dopad na výběr. Stát by si zasloužil u takovéto zakázky desetiletí ne nejlevnější právníky, ale výběr nejlepší advokátní kanceláře schopné poskytnout skutečně komplexní služby v dané oblasti a s co nejrozsáhlejšími zkušenostmi s podobnými zakázkami v zbrojním průmyslu,“ poukázal Jaroslav Havel z Havel&Partners.

A podobně to hodnotí další z účastníků tendru Tomáš Kruták z Kruták&Partners: „Výsledek tendru nás samozřejmě zklamal, o tuto zakázku jsme velmi stáli. S ohledem na nastavená kritéria soutěže (mimořádně nízká nabídková cena na hodnotě 1000 Kč) ve spojení s informací o obdobně nízkých cenách z předchozích tendrů byla soutěž předurčena k tomu, že se bude odehrávat ve velmi úzkém cenovém intervalu. Cenovou přestřelku předurčoval i velký balík hodin, který tvoří celou zakázku. (Jakákoliv drobná odchylka v hodinové sazbě pak znamená markantnější rozdíl v celkové ceně.)“

„Spíše než výběrové řízení to proto byla tak trochu tipovací soutěž. Tomu odpovídají cenové nabídky, kdy dvě byly téměř shodné a dvě další se sešly dokonce na zcela totožné částce. Překvapivé to ale příliš není a tento scénář předpokládal dokonce sám zadavatel v zadávací dokumentaci. Asi nejsme sami, kdo si klade otázku, jestli je vhodné nakupovat právní služby podobným postupem, jako spotřební materiál. Bohužel, tento přístup se ve veřejném sektoru stále často používá a zpravidla vede k podobným výsledků, jako v tomto případě. Samotné rozhodnutí o výběru podle nás obsahuje chyby, vzhledem ke kterým zvažujeme podání námitek,“ dodává advokát Kruták.