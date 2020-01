Stovky úředních log za desítky milionů korun. Przníme státní symboly, varují odborníci

PRAHA Český stát a jeho úřady se podle mínění grafiků neumí jednotně prezentovat. Odborníci kritizují vysoké výdaje jdoucí na stále se měnící loga státních institucí.

Minulý týden avizovala Celní správa ČR vyhlášení soutěže o novou grafickou identitu. Zakázka se měla vejít do jednoho milionu korun, soutěž grafiků měla mít dvě kola. Už však neběží. Pozastavil ji resort financí, který hodlá navázat na iniciativu sjednocování log státních institucí, o které již dříve informovaly Lidovky.cz a s níž přišel na základě popudu vlády národní marketingový tým.

„Soutěž jsme stopli a v nejbližší době absolvujeme se zástupci Celní správy ČR i marketingového týmu schůzku,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí resortu financí Michal Žurovec.



Vytváření nových webů, log a vůbec grafické podoby identity úřadů je ze strany české státní správy poměrně frekventovaná činnost. Jen v poslední době přehodnotili svůj původní záměr nechat si udělat nová loga i v České obchodní inspekci či Národní sportovní agentuře. Právě proti neustálým změnám log tuzemských úřadů odborníci protestují.

„Současný stav je zkrátka špatný,“ komentovala způsob, jakým se graficky prezentují Česko a jeho úřady, studie z dílny Unie grafického designu (UGD). „Českou republiku a její instituce reprezentují desítky až stovky log, zpravidla značně nekvalitně provedených. Běžný občan se v tom chaosu nevyzná, image je roztříštěná a stojí to zbytečné miliony,“ shrnují současnou praxi tuzemských úřadů autoři studie, kterou má server Lidovky.cz k dispozici.

Zatím není veřejná a na stole ji má několik státních institucí. Pomohla však urychlit proces iniciovaný vládou, na jehož konci by mohla být sjednocená podoba log určená pro všechna ministerstva a další podřízené úřady. Jako o dominantním motivu se zatím hovoří o českém lvovi.



Loga v číslech

Co grafikům tolik vadí, vystihuje analýza několika čísly. Ministerstva i se všemi podřízenými úřady zaměstnávají podle údajů z loňského roku přes 469 tisíc lidí, kteří působí v několika stovkách úřadů. „Pokud si každý úřad zadá tvorbu loga a grafického manuálu, při průměrné ceně 400 tisíc za jeden dojdeme k závěru, že za tento vizuální chaos utratil náš stát v posledních letech desítky milionů korun,“ stojí v analýze.

Zmíněný případ Celní správy je trochu komplikovanější, jelikož zahrnuje také uniformy, polepy služebních aut a další formality, přesto dle odborníků dobře ilustruje, že tu bývalo praxí pravidelně utrácet peníze za nové nápady grafiků.

Jiří Louda, významný představitel české a evropské heraldiky, je autorem českého státního znaku.

I proto vznikla zmíněná analýza. „Podívali jsme se na to, jak to vypadá kupříkladu v Německu, a potvrdili si, že to jde udělat jednoduše a čistě,“ řekl pro Lidovky.cz jeden z hlavních autorů studie grafik Ondřej Kafka. Na grafický chaos prý upozorňovali politiky dlouhodobě, doufá proto, že jeho studie – nyní kolující po úřadech – dodá v této záležitosti kýžený impulz.

Opakujícím se terčem stížností nejen grafiků, ale i heraldiků je práce se státními symboly. Právě ty by mohly podle prvních návrhů nahradit chaotickou soustavu log na českých úřadech.

„Celé mi to přijde nepochopitelně absurdní, zbytečné i velmi nehospodárné. Nevím, proč se cestou ‚vyhození státního znaku‘ musí každý vymezovat, individuálně odlišovat a za každou cenu nahrazovat něco, co existuje, funguje a je známé po staletí,“ řekl heraldik a vexilolog Zdeněk Kubík. „Někdy mám pocit, že už snad ani nejsme Česká republika, ale stát log,“ dodal.

Obcházení zákona

Zmíněná studie dokonce hovoří o „prznění státních symbolů“, jejich používání je vymezeno zákonem. Ten je podle grafiků často obcházen. „V současnosti je bohužel užívání státních symbolů v ČR nejasné a nedůsledné, zákon se nedodržuje,“ říkají autoři analýzy.

Jaký bude další postup v procesu sjednocování státní identity, má být jasné nejpozději v březnu. Do té doby by národní marketingový tým měl mít jasno, jakým způsobem se má identita sjednotit. Za vzor slouží příklady, jak svou grafickou identitu řeší v Německu či na Slovensku. Podle Kafky by se celý proces neměl uspěchat a být především v gesci profesionálů. „Úřady státní správy si musejí uvědomit, že byly zřízeny proto, aby sloužily občanům naší země, a potlačit své ambice se navzájem od sebe odlišovat,“ tvrdí studie z jeho pera.