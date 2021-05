Studené jaro? Návrat k normálu, říká klimatolog. Teplotní ‚kompenzace‘ neočekávejte, takhle to nefunguje

Praha Zatímní neobvykle chladný průběh jara je pro krajinu spíše příznivý, říká klimatolog Radim Tolasz. Extrémní jevy, jako je střídání studených a teplých vln, se však ve střední Evropě vyskytují znatelně častěji než dříve.

Lidovky.cz: Letošní duben byl mimořádně studený – ač ještě neznáme úplně přesná čísla, vypadá to na jeden z nejstudenějších čtvrtých měsíců roku od druhé světové války. Čím to vlastně je, že do Česka po většinu dubna proudil chladný vzduch od severu?

Konkrétní průběh počasí ve střední Evropě je vždy určen rozložením tlakových útvarů, místem a časem jejich vzniku, jejich přesunem a trváním. Ve výsledku byl letošní duben u nás téměř celý ovlivněn prouděním chladnějšího vzduchu, proto je teplotní odchylka celého měsíce ve srovnání s dlouhodobými průměry záporná.