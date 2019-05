Z bývalé Kliniky se stanou kanceláře. SŽDC zahájila tendr na přestavbu budovy

Praha Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vypsala tendr na rekonstrukci budovy v Jeseniově ulici na pražském Žižkově, kde ještě do ledna sídlilo Autonomní sociální centrum Klinika. Přestavba budovy za přibližně 45 milionů korun bez DPH by měla být hotová do konce příštího roku. Správa železnic ji chce využít jako kanceláře pro své zaměstnance. Sdělil to mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Nevyužívaný dům bývalé plicní kliniky obsadili v roce 2014 aktivisté z autonomního centra. Od exekutora si jej v lednu převzala SŽDC, která je jejím majitelem.



Správa železnic chce budovu kompletně zrekonstruovat. Podle Illiaše by měla být využita prakticky jen hrubá stavba a její nosná konstrukce. Uvnitř domu by mělo vzniknout nové uspořádání struktury budovy pomocí nových příček, s tím souvisí i nové rozvody, omítky, výplně otvorů a další úpravy. Plánovaná přestavba zahrnuje i část podkroví a střechu. Do domu navíc bude vybudován bezbariérový přístup a výtah.

Velká vizuální změna

Kdy stavba přesně začne, zatím není zřejmé, záležet bude na výsledku výběrového řízení. Samotná stavba by měla trvat 12 měsíců a dokončena by podle podmínek soutěže měla být nejpozději do konce roku 2020.

SŽDC plánuje budovu využít jako administrativní objekt, a to primárně pro vlastní účely. Do budovy by se tak měla přestěhovat z provizorních prostor část pracovníků Stavební správy západ.

Zástupci autonomního centra dlouho odmítali budovu opustit. Nejprve dům užívali načerno a později si vyjednali výpůjčku. Mezitím objekt přešel ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na SŽDC. Železniční organizace nakonec musela budovu letos v lednu nechat vyklidit exekutorem.