Testování žáků naráží na rodiče. Svou roli hraje i strach z karantény a ztráty zaměstnání

Praha Politici, lékaři i pedagogové hledají způsob, jak co nejefektivněji otestovat školáky. Ti by se mohli do lavic vracet postupně od 1. března. Jeden manšaft kope za antigenní testy, které mají podporu i u vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), ten druhý prosazuje PCR metodu. Oba nicméně narážejí na obavy až odpor rodičů.

Své o tom vědí středočeské Petrovice, kde se zítra rozjíždí zkušební testování prvňáků a druháků. Ačkoli nedaleké Sedlčany, které odstartovaly antigenní testy ve škole v pondělí, neměly s přesvědčováním rodičů trable, Petrovice hlásí pravý opak.



„Na co opravdu narážíme, je masivní až hysterický odpor rodičů,“ sdělil serveru Lidovky.cz starosta Petrovic a senátor Petr Štěpánek (STAN).

Podle ředitelky petrovické školy Hany Vošahlíkové se nechá otestovat ani ne polovina dětí. „Důvody odmítnutí rodiče neuvádějí. Vím ale, že je mezi nimi hodně chronických odpůrců všeho. A své hraje jistě i strach z karantény a případné ztráty zaměstnání,“ uvedla pro Lidovky.cz.

Jak probíhá testování dospělých?

Podle některých rodičů je ale na vině i komunikace. „Dozvěděli jsme se to přes sociální sítě, teprve potom nás škola obeslala dopisem,“ řekla jedna z místních matek, která nicméně své ratolesti otestoval dá. „Strhla se doslova lavina odporu. Některé maminky dokonce prohlašovaly, že pozitivní bezpříznakové dítě je v pořádku, hlavně ať nejsou v karanténě, radši ho prý pošlou do školy. Nevědomost je pro ně lepší,“ dodala.

Pro testování byly v Petrovicích, stejně jako v nedalekých Sedlčanech, vybrány vůbec ty nejšetrnější testy ze Švédska, kdy dítě vyplivne do připravené zkumavky slinu a za 15 minut je znám výsledek. Bezbolestné a rychlé řešení. Spolehlivost tohoto testu sice není jeho předností, podle Štěpánka si ale lze stěží představit, že by rodiče souhlasili například s nosním výtěrem.

Rakouská metoda chybí

Mělký nosní výtěr provádějí rakouští školáci a upřednostňuje ho Ústřední krizový štáb, který minulý týden doporučil právě rakouskou cestu. U jižních sousedů používané testy ale zatím žádná česká škola nezkusila. „Je nám nakonec jedno, jaký typ testů bude vybrán, hlavně ale nějaký,“ reagoval ředitel sedlčanské základní školy Jaroslav Nádvorník.

Na testování se měl ve čtvrtek do jeho školy přijet podívat i premiér Andrej Babiš (ANO), nakonec se ale omluvil.

Osud sedlčanského i petrovického testování mají nyní v rukou resorty zdravotnictví a školství. „Ministerstva by měla schválit vůbec celý tento projekt, aby se to mohlo pořádně rozjet a aby se nám mohly pilotně vrátit všechny děti. Jakmile to bude schváleno, mohly by všechny děti chodit do školy na základě testování. Tento týden by mělo padnout definitivní rozhodnutí,“ doplnila Vošahlíková.

Apel na testy zaznívá stále hlasitěji i od politiků. Návrat dětí do škol je jednou z podmínek, kterou vládě dali hejtmani, když s ní jednali o vyhlášení nového nouzového stavu. „Neexistuje, že by 1. března nebyly připraveny podmínky, aby se mohly děti vracet do škol,“ řekl předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Pokud by vláda nedodržela dohodu, s nouzovým stavem je konec, pohrozil.

„Věřím, že najdeme správnou kombinaci testů, která umožní bezpečný návrat dětí do škol a abychom je byli schopni ve školách do konce školního roku udržet,“ vyjádřil opatrný optimismus ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Kromě testování prvních dvou ročníků základních škol se včera rozjely i testy v Olomouckém kraji, kde se zaměřili na studenty závěrečných ročníků středních škol. Pro ty ale byla připravena PCR metoda formou kloktacích sad. Do projektu se zapojilo sedm škol.

„Tato metoda je použitelná i pro malé děti od šesti let. Bez problému ji zvládnou. Každé dítě si umí vykloktat čistou vodou. Rodiče to mají plně pod kontrolou, vědí, že tam není žádná chemie, žádné roztoky,“ řekl serveru Lidovky.cz Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny, který se na testování podílí.

Na pilotní prověrku zdraví maturantů se chystá i Praha. Magistrát vybírá testy. Jednou z variant jsou ty rakouské a druhou testy ze slin. Ve středu se mají v metropoli testovat metodou slinění i někteří žáci prvních a druhých tříd.