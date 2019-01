TOP 09 bez domova. V Tyršově domě, který řídí bývalý straník Lomecký, dostala ‚Topka‘ výpověď

PRAHA Parlamentní TOP 09 si bude muset hledat nové sídlo. V tom současném v Tyršově domě v Praze dostala výpověď od České obce sokolské. Objektu navíc šéfuje bývalý člen strany a exstarosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Strana i politik však vylučují, že by za vypovězením smlouvy stál právě on.

Dalo by se říci, že Oldřich Lomecký, donedávna výrazná postava pražské TOP 09 a dlouholetý starosta první pražské městské části, se se svou stranou nerozešel v dobrém. Jen dva dny po komunálních volbách v říjnu minulého roku se rozhodl rezignovat poté, co se jeho straně výrazně nezadařilo ani v „jeho“ Praze 1, kde byl do té doby osm let starostou. Z 37 procent hlasů v roce 2010 zde strana spadla až na loňských necelých 12.

Lomecký tehdy přiznal svůj díl viny na volebním výsledku, zároveň ale zaútočil na vedení celé strany v čele s předsedou Jiřím Pospíšilem. „V tomto uspořádání TOP 09 umožnila v Praze vládu aktivistů z hnutí Praha Sobě a novodobých budoucích kryptokomunistů – Pirátů. Lídr TOP 09, který toto dojednal a zablokoval tím vítěze a patrně dnes už jediného představitele tradiční pravicové politiky ODS, se pak sám přesunul do Bruselu, protože tam je to asi pohodlnější a lépe placené,“ napsal tehdy Lomecký svému nástupci v čele TOP 09 na Praze 1 Giancarlu Lambertimu s tím, že stranu opouští.

Hned ale věděl, co bude dělat dál a vrátil se na post ředitele Tyršova domu, rozsáhlého komplexu budov na Malé Straně. Shodou náhod tam má své sídlo i TOP 09. Se svými bývalými spolustraníky se na chodbách historické budovy již dlouho potkávat nebude. „Topka“ totiž dostala v objektu patřícímu České obci sokolské (ČOS) výpověď bez udání důvodu.

Lomecký za tím není, nemá k tomu pravomoc, zní od Sokolů

Ta ale odmítá, že by za výpovědí stál tlak Lomeckého. „Výpověď neměla s panem Lomeckým nic společného, podle stanov ČOS by o takovém kroku ani sám rozhodnout nemohl. Změna nájemního vztahu byla vedena čistě z obchodních důvodů. Na podmínkách výpovědi jsme se s TOP 09 dohodli,“ napsal serveru Lidovky.cz mluvčí ČOS Marek Brodský s tím, že na provoz Tyršova domu nebude mít ukončení spolupráce z finančního hlediska žádný dopad.



„Mohu potvrdit, že TOP 09 v současné době běží výpovědní lhůta ze současných prostor v Michnově paláci a jsme ve fázi výběru nových prostor pro celostátní kancelář,“ řekl serveru Lidovky.cz místopředseda pražské TOP 09 Michal Hroza.



„Už jsem řadový občan a politiku nebudu komentovat, ale musím říci, že na rozhodnutí Sokola dát TOP 09 výpověď jsem vliv neměl,“ řekl deníku Právo Lomecký, který v ČOS působí už od roku 1998, momentálně ve funkci prvního místostarosty.



Trojí stěhování TOP 09

TOP 09 může ale zatím v prostorech Mnichova paláce, který je součástí areálu, zůstat, dokud si nenajde nové prostory pro své sídlo bez ohledu na výpovědní lhůtu. Že by za vypovězením strany stál bývalý starosta Prahy 1, si ale nemyslí ani Hroza.



„Nevěřím, že by byla nějaká souvislost mezi výpovědí TOP 09 z Michnova paláce a panem Lomeckým. Myslím si, že na to žádný vliv neměl už jenom proto, že výpověď jsme dostali v době, kdy byl stále ještě starostou Prahy 1. Stejně tak se nerozcházíme se svým pronajímatelem ve zlém, protože došlo k vzájemné dohodě, že ke stěhování dojde ve chvíli, kdy najdeme vhodné prostory,“ řekl pražský místopředseda serveru Lidovky.cz.

Video z lednu 2010, ve kterém Oldřich Lomecký vítá TOP 09 v Tyršově domě:

Pro TOP 09 to může znamenat v podstatě trojí stěhování. V Michnově paláci totiž sídlí hned tři organizační struktury modročervených - celostátní, pražská i středočeská organizace. Strana se do prostor na Malé Straně přesunula v lednu 2010 z kanceláří v ulici Revoluční. Na videu natočeném při příležitosti stěhování do Tyršova domu vítá tehdy ani ne rok existující stranu právě Oldřich Lomecký. Ten bude nakonec zřejmě i tím, kdo ji z historického areálu vyprovodí.