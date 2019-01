Ústavní soudce Jan Musil rezignuje na svou funkci, prezident Zeman navrhne nového

BRNO Ústavní soudce Jan Musil ve čtvrtek po přibližně 15 letech končí ve své funkci. Na Pražský hrad by měl prezidentovi Miloši Zemanovi přinést svou rezignaci, následujícího dne se jeho místo u Ústavního soudu uvolní. Poslední nález vyhlásil Musil ve středu, týkal se registru smluv.

Musil končí ze zdravotních důvodů a kvůli únavě dané věkem a cestováním mezi Brnem a Prahou, bez souvislosti se situací v justici či politice. Novinářům nedávno řekl, že Ústavní soud považuje za právnický olymp, kde spolu soudci nemusejí vždy souhlasit, ale jsou schopni dospět k výsledku. Cenil si možnosti zabývat se kauzami z různých oblastí práva a poznávat lidské příběhy za jednotlivými spisy - někdy truchlivé, ale podnětné.



„Vidíte, jak to v danou dobu ve společnosti chodí. Někdy je z toho člověk smutný, ale nenechá vás to pasivní,“ řekl Musil novinářům. Je mu 77 let, u Ústavního soudu strávil jedno kompletní desetileté období, rezignuje přibližně v polovině druhého období.

Kdo Musila nahradí, není zatím jasné. Prezident Miloš Zeman se chystá navrhnout kandidaturu prorektora Univerzity Karlovy Aleši Gerlochovi, jenž uvedl, že se k návrhu „kloní kladně“. Zeman už dříve naznačil, že má tři kandidáty a postupně je navrhne Senátu.

Ústavní soud bude nyní dočasně pracovat v neúplné sestavě, soudců bude jen 14 namísto předpokládaných 15. Ostatní soudci tak budou mít do příchodu nového kolegy více práce.