V pátek se lidem zpřístupní nová trojská lávka, stane se tomu tak zhruba 3 roky po zřícení původní

Praha Nová lávka mezi pražskou Trojou a Císařským ostrovem se má pro veřejnost otevřít v pátek odpoledne. Stane se to zhruba tři roky po zřícení předchozí stavby, řekl ve čtvrtek náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Stavba se ve čtvrtek kolauduje, město zatím nechce sdělovat konkrétní čas otevření. S ohledem na epidemickou situaci chce zabránit srocování lidí. Ze stejného důvodu neplánuje ani slavnostní přestřižení pásky nebo jinou podobnou akci. Trojská lávka se zřítila v prosinci 2017, zraněni při tom byli čtyři lidé.

„Dnes probíhá kolaudace, zítra dopoledne a odpoledne budeme dodělávat poslední administrativní úkony v souvislosti s otevřením. Pokud bude vše v pořádku, což samozřejmě předpokládáme, zítra v pozdějších odpoledních hodinách se už budou moct Pražané po třech letech znovu projít po lávce z Císařského ostrova do Troji,“ uvedl náměstek.

Novou lávku pro město postavila za 150 milionů korun firma SMP CZ. Stavba začala loni v listopadu. Proti původní zřícené lávce je nová širší i vyšší. Je 256 metrů dlouhá a čtyři metry široká, takže se po ní dá nejen chodit, ale i jezdit na bruslích nebo na kole. V případě nutnosti po ní projede i záchranná služba.



Ve srovnání s původní stavbou má být nová podle dřívějšího Scheinherrova vyjádření také lépe kontrolovatelná, a to pouze pohledem. Konstrukci tvoří také natlakovaná trubka. Pokud by v ní tlak klesl, správci lávky se okamžitě dozvědí, že nastal problém a budou jej moci ihned řešit. Lávka se bude kontrolovat nepřetržitě on-line. Po zprovoznění mostu by měl podle předchozích informací přestat jezdit přívoz, který lávku nahrazoval.

Kvůli předloňskému zřícení původní lávky státní zástupce obvinil dva muže z obecného ohrožení, a to projektanta Jiřího Stráského a bývalého šéfa oddělení mostů Antonína Semeckého. Oba vinu popírají. Soud začal v polovině září, rozsudek zatím nepadl.