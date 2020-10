V Ústeckém kraji bude mít hejtmana hnutí ANO, které vytvoří koalici s ODS a Spojenci pro kraj

Ústí nad Labem V Ústeckém kraji bude zřejmě vládnout vítězné ANO s druhou ODS a Spojenci pro kraj. Uskupení ve středu uzavřela společné memorandum. Hejtmanem bude Jan Schiller (ANO). Koalice bude mít v zastupitelstvu o 55 členech většinu 29 hlasů. Lídři stran to ve středu řekli novinářům.

„Podepsali jsme memorandum o spolupráci. Dohodli jsme rozložení rady a osobu hejtmana,“ řekl Schiller. V radě bude mít ANO pět členů, čtyři budou mít občanští demokraté a Spojenci pro kraj dva. V radě budou dva náměstci, jeden z náměstků bude neuvolněný, bude jím lídr ODS a starosta Kadaně Jiří Kulhánek.



ANO po volbách, v nichž získalo 17 mandátů, jednalo nejprve s ODS (osm mandátů) a třetím STAN (sedm mandátů). „Starostové se zachovali nekorektně. Druhý den poté, co jsme se dohodli, že nebudeme vyjednávat s nikým, jejich lídr (Filip Ušák) začal vyjednávat za našimi zády, což jsme se dozvídali různými kanály. Pro nás to byl signál, že jsou to nedůvěryhodní partneři, proto jsme se rozhodli, že budeme vyjednávat dál,“ uvedl Schiller.

Jména konkrétních radních a priority chtějí mít strany koncem příštího týdne dojednané. „Personálie jsme zatím neřešili, spíš koncepci,“ uvedl Jiří Řehák, lídr Spojenců pro kraj, které tvoří hnutí a strany JsmePRO, LES, SNKED, Zelení, TOP09. Pro Řeháka je nečekané, že se Spojenci budou podílet na vládě v kraji. „Jsme féroví, přinášíme čtyři mandáty a našli jsme shodné programové priority,“ uvedl Řehák.