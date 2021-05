Vakcíny nejspíš půjde v budoucnu kombinovat. Mohlo by to zvýšit účinnost a usnadnit proočkování

PRAHA Už nyní je jasné, že přeočkování proti covidu nás v budoucnu nemine. Přičemž vakcíny od různých výrobců bude s vysokou pravděpodobností možné kombinovat.

Ve světě už běží studie a odborníci se přiklánějí k variantě, že kombinovat různé vakcíny proti covidu půjde. „V principu v tom nevidím problém. Očekávám, že klinické testy dopadnou dobře,“ řekl serveru Lidovky.cz vakcinolog Marek Petráš.



Největší výzkum odstartovala Velká Británie. Tamní vědci zjišťují, jestli míchání očkovacích látek může poskytnout širší a dlouhodobější imunitu proti koronaviru a jeho novým variantám. „Zkouší tam vakcíny v různém pořadí a různé kombinace. Z odborného hlediska není žádný důvod, proč by to nešlo,“ uvedl pro Lidovky.cz Peter Šebo, šéf Laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd.

Mikrobiolog vychází z předešlých testů na zvířatech, v nichž se dokonce ukazuje, že kombinace vakcín může imunitu organismu posílit více. „Můžete tím dosáhnout vyššího stupně imunity. Když zkombinujete dva typy vakcín, tak je často výsledek lepší, než když aplikujete dvakrát tu samou látku,“ řekl Šebo. I vedoucí Centra očkování a cestovní medicíny Avenier Jan Dvořák přiznává, že existuje taková teorie. Působení vakcín by se tak podle ní mohlo rozšířit na nové nakažlivější mutace viru.

Možné míchání očkovacích látek by navíc nabídlo státům větší flexibilitu a logisticky usnadnilo vakcinaci. Kdyby měl jeden výrobce výpadek, jako se tomu stalo už několikrát například u AstraZeneky, člověk by mohl dostat vakcínu od jiné společnosti. „Vedle zvýšení účinnosti očkování by možnost záměny vakcín usnadnila a zrychlila proočkování obyvatelstva,“ uvedl na stránkách Avenier Dvořák.

EU počítá s Pfizerem

Evropská komise se pro budoucí přeočkování spoléhá zejména na Pfizer, s nímž nedávno podepsala kontrakt na nákup až 1,8 miliardy dávek vakcíny. Zemím Unie by měly stačit do roku 2023. Naopak firmám AstraZeneca a Johnson & Johnson už smlouvy na odběr neprodloužila. Lidé, kteří jsou naočkování látkou od těchto výrobců, však nemusejí zoufat.

„Opravdu nevidím problém, pokud pak dostanou mRNA vakcínu, třeba Pfizer či Modernu,“ uvedl Šebo. Naopak jim to podle něj může pomoci právě v získání lepší imunity. Zároveň však upozorňuje, že vše se musí vyzkoušet a zkoušky na dobrovolnících jsou nezbytné. „ Musí proběhnout studie, které prokáží účinnost a bezpečnost. Pak to schválí odborné regulační orgány a doporučí se to,“ dodal mikrobiolog. Podobného názoru je i vakcinolog Petráš, klinické testování považuje rovněž za nutnost.

Ještě ale chvíli potrvá, než se studie vyhodnotí a kombinování vakcín proti covidu bude schváleno. Podle Šeba se tak stane nejdříve na podzim. Očkovací látky od různých výrobců se pro přeočkování používají už nyní, třeba u očkování proti klíšťové encefalitidě či hepatitidě A. „I u očkování proti černému kašli jsou na výběr dvě až tři vakcíny od různých výrobců, proběhla klinická studie, která ukázala, že vakcíny jsou zaměnitelné,“ uvedl šéf Laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů. Proti černému kašli se v Česku povinně očkují novorozenci, přeočkování pak probíhá u větších dětí ve věku 10 až 11 let.

Vakcinolog Petráš popisuje, že doktoři někdy musí sáhnout po jiné vakcíně z důvodu alergické reakce. „Když očkovaná osoba určitou vakcínu při první dávce nesnáší dobře, tak se dokonce i doporučuje při druhé dávce přejít na jinou látku od jiného výrobce. To je standardní postup,“ uvedl Petráš. I mikrobiolog Šebo přiznává, že se to občas stává.

Výrobci se do spolupráce nehrnou

Odborníci však upozorňují, že problém může být u samotných výrobců vakcín, kteří si navzájem konkurují. „Oni nemají příliš velký důvod se mezi sebou domlouvat, takže to sami od sebe organizovat nebudou. U nás bude záležet třeba na České vakcinologické společnosti, jak se k tomu postaví,“ uvedl Šebo. Expert na vakcinaci Petráš připouští, že mohou vznikat právní spory mezi firmami, proto je potřeba vše správně nastavit.

Šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek před časem pro ČT24 uvedl, že u budoucího přeočkování nejspíš půjde vakcíny „střídat“. „Jakmile za sebou budu lidé mít základní očkování, myslím, že bude možné použít jiný druh vakcíny pro přeočkování,“ řekl epidemiolog.

V následujících letech by s opakovaným podáním vakcíny počítal třeba epidemiolog Roman Prymula. „Bude to potřeba, aby hladiny protilátek byly dostatečné i pro nové varianty covidu,“ uvedl nedávno pro Lidovky.cz bývalý ministr zdravotnictví Prymula. I viroložka Ruth Tachezy připouští, že minimálně v příštích dvou letech bude potřeba se na očkování dostavit znovu. „A to hlavně proto, že covid se dostal do lidské populace teprve nedávno. Když se viry dostanou do nového hostitele, jsou ve stresu a to vede k tomu, že se rychleji proměňují. K tomu ještě to, že pandemii máme po celém světě, nejde o žádnou lokální záležitost, virus je všude a různě se mění,“ řekla členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Tachezy.