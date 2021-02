Šlo by vakcíny v nouzi kombinovat? Prymula to připouští, Blatný jednoznačně odmítá

Praha Na konci ledna zastihl Evropu nedostatek očkovacích látek. Dodávky nechodí tak, jak měly. Týká se to i Česka. Alespoň první dávku vakcíny dostalo nyní v tuzemsku okolo čtvrt milionu lidí. Ti by přitom měli dostat druhou injekci čtyři týdny po první.

Co se stane, když se do té doby problémy s dodávkami nezmění? Podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly by se měly druhé dávky schovávat právě pro občany, u nichž je potřeba celý očkovací proces dokončit. Rozestup mezi injekcemi se sice určitou dobu natahovat dá, ale ne donekonečna. „Druhé dávky by se měly schovávat právě pro případ zpoždění,“ sdělil serveru Lidovky.cz Prymula.

Některé nemocnice finální porci vakcíny prozatím skutečně uložily „do šuplíku“, stát je o to ale paradoxně nežádal. „Fakt, že by si očkovací centra měla schovávat druhou dávku, není podle našeho doporučení,“ uvedl nedávno ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Ministr: „Možné to není“

Nelze přitom spoléhat ani na to, že by v mezičase do Česka dorazila vakcína od jiného dodavatele. Podle Prymuly by nouzovým řešení mohla být možnost jednotlivé druhy vakcín mezi sebou kombinovat. „Zatím se k tomu všichni vyjadřují negativně, podle mého však bude možné kombinovat typově stejné vakcíny,“ uvedl epidemiolog pro Lidovky.cz.

Stejného základu jsou například očkovací látky společností Pfizer a Moderna. Obě jsou to vakcíny genové. A obě jsou schválené a dostupné v Česku. Podobná si je rovněž vakcína společnosti AstraZeneca, která byla v Evropě schválena minulý týden, s ruskou očkovací látkou Sputnik.

Podle Prymuly nyní není důvod používat na dvě dávky dvě různá očkování. Nikdo ovšem také nepočítal s tím, že by dodávky vakcíny vázly už koncem ledna.

Kombinaci látek nicméně odmítá Blatný, který serveru Lidovky.cz sdělil, že to není možné. Mluvčí jeho ministerstva Barbora Peterová pak upřesnila důvody. „Vzájemnou zaměnitelnost vakcín nepřipouští žádný výrobce těchto vakcín a ani ji nedoporučují odborné orgány, a to včetně České vakcinologické společnosti,“ uvedla Peterová.

Podle ní to není možné ani u konstrukčně podobných přípravků. I proto, že v současné době nejsou k dispozici data, která by případnou zaměnitelnost podporovala. Tuto možnost podle rezortu zdravotnictví v současné době nikdo ani nezkoumá.

Zpoždění v očkování hlásí hned několik zemí, které už mění očkovací strategie. Tak, jak měla, nezásobuje společnost Pfizer, která svůj export snížila o tisíce dávek. „Dodávky jsou kráceny na šedesát až osmdesát procent, platit by to mělo ještě dva týdny,“ uvedl ve středu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Zastavené očkování

Není to jediný zádrhel. Na konci minulého týdne byla v Evropě schválena očkovací látka společnosti AstraZeneca. Ta se na začátku řadila k nejslibnějším a Česko původně zakoupilo nejvíc dávek právě od ní. Evropa měla s AstraZenekou dohodu, že bude vakcíny vyrábět dopředu, aby mohla hned po schválení regulačními orgány dodávat do jednotlivých zemí. Firma přitom před víc než týdnem Evropské komisi sdělila, že v prvním čtvrtletí dodá členským zemím méně vakcín, než bylo ujednáno.

Některé státy proto zareagovaly tím, že zastavily podávání první dávky. Ve Španělsku, konkrétně v madridském regionu, se pozastaví očkování první dávkou minimálně do poloviny února. Podobně zareagovala rakouská spolková země Korutany. Problémy s výpadky hlásí Francie i Itálie.

I české ministerstvo zdravotnictví vydalo v minulém týdnu zprávu, že doporučuje krajům přerušit na dva týdny očkování první dávkou a pozastavit také rezervace. Premiér Andrej Babiš (ANO) později uvedl, že žádný takový pokyn neplatí. Podobně se vyjádřil i Blatný.

V pátek ministr oznámil, že Česko bude mít v průběhu února dostatek vakcín od Pfizeru na podání druhé dávky, což ale povede ke zpomalení dávek prvních. Kraje navíc mezi sebou budou vakcíny redistribuovat. Například Praha a Jihočeský kraj získají několik vakcín společnosti Pfizer, aby mohly dokončit očkování druhou dávkou. Za to pošlou vakcínu od Moderny, aby některé regiony mohly dál očkovat první dávky.

Vakcinovat se v tuzemsku začalo po Vánocích. Celkem bylo podáno okolo 251 tisíc dávek. Druhou dávku dostalo přes 28 tisíc lidí. K očkování se dosud zaregistrovalo víc než dvě stě tisíc seniorů nad osmdesát let. Rezervovaný termín má osmdesát tisíc z nich.