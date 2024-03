Lipavský mi ani nepodal ruku, říká velvyslankyně Filipi o konci v diplomacii. V Sýrii pomáhala i lidem z vězení

Tvrdost režimu Baššára Asada na jedné straně a džihádisté z Islámského státu na druhé vytvářeli mimořádně nebezpečné kulisy. Filipi i tak dokázala pomoci například Britům zjistit okolnosti smrti mladého lékaře, který skončil v syrském zajetí.

„Britové říkali, že nemohou cestovat do Damašku, abych si poradila sama. Tak jsem si našla lékaře, který by pro ně vypracoval nezávislou zprávu. Strávila jsem hodinu a půl v márnici. Zjišťovalo se, jestli je možné, aby Chán (britský lékař) spáchal sebevraždu,“ přiblížila v exkluzivním rozhovoru Filipi.

Rozhodně to nebyl její jediný kontakt se smrtí. Jindy zase bylo potřeba pohřbít Američanku zabitou v bojích s islamisty. Na svou práci si křehká dáma ale nestěžovala. „V těchto státech to patří k práci diplomata. Není to cinkání šampaňským,“ říká u kávy. Vystudovaná arabistka Filipi strávila kariéru po roce 1989 na diplomatických misích výhradně na Blízkém východě. Působila v Iráku, Libanonu, Turecku a Sýrii.

Za poslední angažmá v Damašku jí loni děkovala náměstkyně ministra zahraničí USA Rena Bitter. „Pod vaším vedením úřad prokázal soucit, obětavost a profesionalitu, z čehož profitovalo mnoho občanů USA, kteří se ocitli v nouzi. Jsem nesmírně vděčná za péči, kterou jste vy s vaším týmem věnovala práci na těchto obtížných případech,“ stojí v dopise, jehož kopii Lidovky.cz nyní získaly.

Za záchranu amerických občanů v Sýrii si Eva Filipi v listopadu 2023 vysloužila poděkování od Reny Bitterové, náměstkyně ministra zahraničí USA.

Po návratu ze Sýrie se však loni dočkala Filipi vlažného přijetí a ukončení spolupráce s Černínským palácem. „Myslela jsem si, že můj chlebodárce, což je ministr zahraničí Lipavský, mi přijde podat ruku a řekne děkuji, paní Filipi,“ zmínila exvelvyslankyně. To se ale nestalo.

Podle ministerského mluvčího šlo o běžnou proceduru. „Návrat paní velvyslankyně proběhl zcela standardně jako u všech velvyslanců, kteří se vrací do centrály,“ tvrdí Daniel Drake.

Lidovky.cz: Dostala jste po návratu ze Sýrie nabídku pokračovat v české diplomacii?

Nedostala. Ve státní správě existují věkové limity. Maximálně by se dalo mluvit o nějakém poradenství a předávání expertízy.