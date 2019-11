Ostnaté dráty či rostoucí panelové domy. Videomapping na Národní připomněl milníky novodobých dějin

Praha Historické milníky novodobých dějin Československa a České republiky v sobotu zobrazil videomapping na budově Akademie věd ČR (AV) na Národní třídě v Praze. Připomněl například počátek protektorátu, nástup komunismu i Pražského jara a dalších zásadní události. AV připravila projekce ve čtyřech různých časech - první začala v 18:00, poslední byla naplánována na 19:30.

Krátce po šesté se tak fasádou budovy akademie rozjely tanky jako symbol počátku protektorátu a druhé světové války, což uvrhlo zemi do ohně a zkázy. Vznik železné opony a komunistický puč v Československu představovaly pnoucí se ostnaté dráty, uvolnění v 60. letech a Pražské jaro zas jasně zelená barva. Tu však potlačily další tanky při invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Následující chvíle náležely počátku normalizace, kterou mimo jiné představovaly rostoucí panelové domy.



Videomapping připomněl i petici Několik vět iniciovanou signatáři Charty 77 a zveřejněnou v červnu 1989, sametovou revoluci a pád komunismu, kdy z mapy postupně mizela rudá barva. Lidé pak přihlíželi také vzniku Občanského fóra v Československu a vyslechli si část proslovu Václava Havla. Závěr videomappingu patřil vstupu České republiky do Severoatlantické aliance v roce 1999 a do Evropské unie o pět let později.

✌ Fotoreport z videomappingu na budovu Akademie věd ČR



Promítáme ještě v 19:00 a 19:30. pic.twitter.com/dYtirKMb2V — Akademie věd ČR (@Akademie_ved_CR) 16. listopadu 2019

Videomapping se konal v rámci programu vědeckého festivalu Týdne a techniky, který pořádá Akademie věd. Právě víkendové akce jsou propojeny s oslavami a připomenutím 30. výročí sametové revoluce. Festival končí v neděli.