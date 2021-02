Pročetli jsme návrh ministra Blatného. Lex covid neobsahuje žádné ústupky, které chtěla opozice

Praha Web Lidovky.cz prostudoval návrh zákona „o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů“ včetně důvodové zprávy a stanoviska legislativní rady vlády. Ministr zdravotnictví Jan Blatný ho nyní představuje na jednání vlády.

Už loni se ministerstvo zdravotnictví pokoušelo získat v boji s pandemií větší svaly. Jenže speciální zákon ve sněmovně zapadl ve stovkách neprojednaných otázek. Nyní se resort pod ministrem Janem Blatným rozhodl starý návrh oprášit a doplnit o několik změn včetně možnosti vyhlašovat některá protiepidemická opatření jen se souhlasem vlády.



Nově by ministerstvo zdravotnictví mohlo požádat o spolupráci nejen policii, ale i armádu. Aby mohl být zákon přijat co nejrychleji, požaduje Blatný jeho projednání ve stavu legislativní nouze. Ještě větší oříšek ale je, že neobsahuje žádné ústupky, které požadovala opozice. Ani parlamentní kontrolu opatření ani kompenzace pro podnikatele, kteří budou omezením postiženi.



Málo času na komplexní změnu

Je zřejmé, že právní úprava mimořádných opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku obsažená v zákoně o ochraně veřejného zdraví vyžaduje systémovou revizi, a to jak z hlediska obsahu mimořádných opatření, tak procesu jejich vydávání. Takovou koncepční změnu, která vyžaduje řádné posouzení všech souvislostí, ale není možné provést v daném čase.



I s ohledem na rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020 (č.j. 14 A 41/2020), který některá mimořádná opatření, vydaná ministerstvem zdravotnictví za účelem omezení šíření onemocnění covid-19, zrušil, je třeba upravit zákonné mantinely pro vydání opatření, která by měla za účel zamezit šíření onemocnění covid-19 v České republice. Jelikož je potřeba lépe specifikovat zákonný základ pro vydání těchto opatření, bylo třeba ho doplnit.



Zákon o ochraně veřejného zdraví nenabízí v rámci vymezených mimořádných opatření dostatečnou škálu nástrojů pro zvládání epidemie. Navrhovaný zákon je tak ve vztahu k zákonu o ochraně veřejného zdraví „komplementární“ normou, kdy ministerstvo bude využívat oba zákony současně, podle toho, o jaké opatření (pod definici kterého zákona spadající) půjde.

Vzhledem k tomu, že opatření mohou mít i celostátní působnost, a tedy celoplošné dopady, mohla by být zpochybňována jejich legitimita vzhledem ke způsobu jejich přijetí a namítána možnost svévole.

Souhlas vlády bude nutný

Navrhuje se zakotvit režim, kdy by opatření vydávaná podle tohoto zákona podléhala předchozímu schválení vládou. V případě, že by hrozilo nebezpečí z prodlení, navrhuje se umožnit ministerstvu zdravotnictví, aby takové opatření nařídilo i bez souhlasu vlády, kdy ta jej posoudí alespoň zpětně. V případě, že by s ním nebyl ve stanovené lhůtě 48 hodin alespoň dodatečně vysloven souhlas, opatření by pozbylo platnosti.

Navrhovaná opatření a. omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování

b. omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra nebo stanovení podmínek pro jejich provoz c. omezení provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo solária, poskytování kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb nebo provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, nebo stanovení podmínek jejich provozování nebo poskytování d. omezení provozování přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny nebo stanovení podmínek pro jejich provoz e. zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění covid-19, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím f. omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy nebo stanovení podmínek pro výuku nebo jiný provoz vysoké školy g. příkaz poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit věcné, technické nebo personální kapacity ve zdravotnických zařízeních h. zákaz nebo omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo ve věznicích i. příkaz používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky a další protiepidemická opatření j. příkaz poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem poskytnout ministerstvu informace z jejich činnosti za účelem nastavení protiepidemických opatření

Současně se navrhuje zahrnout pod tento režim i mimořádná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví vydávaná s celostátní působností za stejným účelem.

Zákon o ochraně veřejného zdraví již dnes obsahuje zákaz nebo omezení některých akcí, ale jejich výčet není úplný a ani zcela logický (např. uvádí divadelní, ale už ne hudební představení, zná sportovní akce, slavnosti a trhy, ale už ne např. výstavy, veletrhy nebo jiné kulturní či spolkové akce), je tedy třeba ho v obecné rovině doplnit, jak činí navrhované ustanovení.



Nově bude možné uložit i zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění covid-19, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím. Dále v aktuální platné úpravě absentuje možnost pro omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy.

Zákon o ochraně veřejného zdraví obsahuje mimořádné opatření, jímž lze přikázat vyčlenit lůžka ve zdravotnických zařízeních. To ovšem samo o sobě nestačí, je zapotřebí mít i dostatečné věcné, technické a personální kapacity k péči o osoby na těchto lůžkách.

Žádné kompenzace

Navržená právní úprava nemá dopady na státní rozpočet ani na jiné veřejné rozpočty. Jejím obsahem je v zásadě pouze umožnění orgánům státní správy přijímat nově vymezená mimořádná opatření směřující k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

O něco dále ovšem důvodová zpráva přiznává, že podnikatelé mohou být opatřeními dotčeni. Vzhledem k tomu, že návrh umožňuje orgánům státní správy přijímat mimořádná opatření směřující k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku v mírně širším rozsahu než doposud, nelze vyloučit, že v důsledku jejího přijetí a následné aplikaci může dočasně dojít v návaznosti na přijetí některých mimořádných opatření k mírně větší zátěži podnikatelů (z hlediska nařízení či naopak zákazu určité činnosti). Na druhou stranu, včasným přijetím takových opatření by mělo dojít k zabránění šíření epidemie, která by jinak mohla mít daleko zásadnější negativní dopady na podnikatelskou sféru.

Jedním z důležitých opatření ke kontrole epidemie a plánování dalších postupů je provádění analýz klinických a laboratorních dat. Ministerstvo bude zveřejňovat aktuální analýzy epidemiologické situace, včetně odhadu dalšího vývoje této situace, data o šíření epidemie covid-19 v otevřeném a strojově čitelném formátu, jak již ostatně činí i dnes, a informace o platných a účinných mimořádných opatřeních vydaných podle tohoto zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví.

Kromě policie i armáda

Vzhledem k šíři a možným dopadům navrhovaných mimořádných opatření se možnost spolupráce rozšiřuje (mimo Policii ČR) i o další základní složky integrovaného záchranného systému a Armádu České republiky, za předpokladu, že požadovanou pomoc mohou fakticky poskytnout.

Ministerstvu se umožňuje usměrňovat, koordinovat a kontrolovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem, a to výhradně za účelem koordinace a naplňování opatření, která v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 vydalo.



Osoby, které nesplní některou z povinností, které jim jsou uloženy mimořádnými opatřeními podle tohoto zákona, bude možné sankcionovat formou pokuty, a to až do výše 3 milionů korun. Ke stanovení této maximální možné výše pokuty došlo při zohlednění závažnosti situace, za které mají být mimořádná opatření vydávána. Je v širokém společenském zájmu, aby pravidla stanovená mimořádnými opatřeními, která mají za cíl zamezit šíření či vzniku epidemie onemocnění covid-19, byla dodržována. Jejich porušení může mít fatální individuální, ale i celospolečenské zdravotní i ekonomické dopady. Z toho důvodu je třeba stanovit maximální možnou výši sankce dostatečně vysokou, aby plnila jak funkci preventivní, tak represivní.



Zároveň je třeba zohlednit, že potenciální okruh osob, kterým budou povinnosti ukládány, je značně pestrý, a to od osob fyzických až po velké korporace a je proto třeba pamatovat na to, aby případná sankce splnila svůj účel i ve vztahu k velikosti subjektu, který pravidla porušil a jeho odpovědnosti.

Pro nedodržení zákazu nebo omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo ve věznicích a pro neuposlechnutí příkazu poskytnout informace ministerstvu zdravotnictví, jde-li o osoby poskytující péči, se proto stanoví sankce do výše 50 000 Kč. V případě nedodržení příkazu používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky a další protiepidemická opatření (nedošlo-li k nedodržení tohoto opatření v rámci poskytování zdravotních nebo sociálních služeb) se pak stanovení sankce do výše 100 tisíc korun.

Projednání přestupku přísluší vždy místně příslušné krajské hygienické stanici, ledaže jde o projednání příkazem na místě, kdy je příslušným orgán Policie České republiky nebo strážník obecní policie.

V zákoně o ochraně veřejného zdraví se novelou stanoví možnost zřídit službu mobilní aplikace pro účely epidemiologického šetření. Ustanovení tak dává oprávnění ze zákona pro ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice dále vyvíjet a využívat data z mobilní aplikace e-Rouška.



Pomoc s trasováním

Dále se zakládá možnost krajským hygienickým stanicím, potažmo ministerstvu zdravotnictví, v případě potřeby přenést na jiný subjekt výkon činností prováděných v rámci epidemiologického šetření, které spočívají ve zjišťování informací důležitých pro epidemiologické šetření. Důvodem této úpravy jsou zkušenosti z průběhu stávající epidemie, kdy se ukazuje, že činnosti jako tzv. trasování nejsou zvládnutelné při standardní personální kapacitě hygienické služby.

S ohledem na potřebu rychlé reakce v otázce zvládání epidemie covid-19 i po skončení nouzového stavu se navrhuje, aby návrh nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení.



Návrh zákona nebyl z časových důvodů projednán pracovními komisemi Legislativní rady vlády. Podle předkladatele by měl být návrh v Parlamentu České republiky projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze.

Podmínkou pro vyhlášení stavu legislativní nouze je, že jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo že státu hrozí značné hospodářské škody. V souvislosti pandemií covid-19 je i nadále zásadně ohroženo zdraví osob a tím i veřejné zdraví celé populace na území státu, a pokud by epidemie nebyla adekvátně řízena pomocí nyní navržených nástrojů, mohlo by to představovat riziko i pro bezpečnost státu a způsobit i značné hospodářské škody.