Od půlnoci nesmějí lidé v Česku vyjít ven bez roušky, schválila vláda

Vláda ve středu schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který má platit od dnešní půlnoci. Informaci Deníku N upřesnila mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) původně tvrdil, že povinnost nosit roušky začne platit ve chvíli, kdy budou rozdány pomůcky z velkokapacitního ukrajinského letadla, jež by v neděli mělo do Česka přepravit mimo jiné 30 milionů roušek.

„Vláda schválila, že si lidé mimo bydliště mají používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. nosit roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály,“ napsal ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Česko chce z Číny v příštích dnech po rychlotestech dopravit i další zdravotnický materiál, přepravit by jej měla soukromá letadla. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý podepsal příslušnou smlouvu se společnostmi Smartwings a Czech Airlines. Hamáček novinářům dnes v noci řekl, že by již měla být vyřízena veškerá potřebná povolení a letadla by mohla vzlétnout ještě dnes.