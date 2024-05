Green Deal nás bude bolet, tisíce lidí ztratí práci, říká expremiér Špidla. Z EU by chtěl za 20 let konfederaci

Lidovky.cz: Vzpomenete si, co jste dělal 1. května 2004, tedy v den, kdy jste Česko jako premiér přivedl do Evropské unie?

Abych řekl pravdu, příliš si to nepamatuji. Nejsilnější zážitek mám ale z toho, jak jsem čekal na výsledky referenda. Seděl jsem tehdy před televizí a byl jsem tak napjatý jako nikdy. Bylo to pro mě největší politické napětí, co jsem kdy zažil. A když jsem se dozvěděl výsledek, byl jsem opravdu šťastný.

Lidovky.cz: Při bruselských oslavách vstupu do EU, kterých jste se také účastnil, se prý dokonce i tančila salsa. Přidal jste se?

Kdepak, já jednak tancovat neumím a jednak nejsem obecně v gymnastickém směru moc šikovný. Takže žádný tanec z mé strany nebyl.