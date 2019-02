Vojáci se kvůli padlým kolegům poprali na diskotéce, jeden měl napadnout i policistu. Jsou obviněni z trestných činů

SEZIMOVO ÚSTÍ/PRAHA Potyčka z poloviny loňského října, do níž se na diskotéce v Sezimově Ústí zapojila skupinka českých vojáků, se neobejde bez následků. Vojenská policie zahájila trestní stíhání tří příslušníků armády, které podezřívá ze spáchání různých přečinů. Uniformované muže tehdy vyprovokoval komentář hosta podniku, jenž se měl „nevhodně vyjádřit“ na adresu jejich padlých kolegů z Afghánistánu.

„Zahájili jsme trestní stíhání tří příslušníků Armády ČR,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí vojenské policie Nikola Hájková.

„Jeden je stíhaný pro podezření ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě a urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí, jeden pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a jeden pro spáchání přečinu výtržnictví a urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí,“ dodala. Vojákům hrozí za jejich počínání v krajním případě až několikaletý pobyt za mřížemi.



K incidentu došlo loni 20. října v brzkých ranních hodinách v hudebním klubu Apollo, jenž se nachází na okraji Sezimova Ústí. Skupinka vojáků, kteří se jen několik dní předtím vrátili z mise v Afghánistánu, do podniku zamířila údajně proto, aby zapila tři své padlé kolegy. Štábní praporčíci Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek zahynuli počátkem srpna při explozi sebevražedného útočníka v afghánském městě Čárikár poblíž základny Bagrám.

Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek. S padlými spolubojovníky se vojáci loučili v Bagrámu.

Vzpomínkové posezení měl ovšem svou nevybíravou poznámkou narušit jeden z návštěvníků. Podle svědků příslušníky armády vybídl, aby se vrátili zpět do válkou zpustošené země. Jejich zesnulé kolegy zároveň označil za žoldáky. Rozpoutal tím potyčku, jíž se nejprve neúspěšně snažila zklidnit ochranka čtyřpatrového kulturního domu. Na místo nakonec musely dorazit hlídky městské a státní policie. Jeden muž z hlídky měl být následně jedním vojákem rovněž napaden.



Vojáci, kteří se do zmiňovaného konfliktu zapojili, slouží podle informací serveru Lidovky.cz v nedalekém Táboře, u 42. mechanizovaného praporu. K němu náležela i trojice padlých.

„Podle toho, co vím, došlo k hádce, přičemž byli vzpomenuti i kluci, co umřeli v Afghánistánu,“ řekl tehdy serveru Lidovky.cz velitel útvaru Daniel Cekul. Co přesně se dělo dál, neměl dle svých slov tušení.



„Jestli se ale někdo dotkl památky vojáků, není se čemu divit. Na druhou stranu, měli by se ovládat. Takové chování nemůžeme podporovat,“ komentoval. Vojáci, kteří prý jednali v emocích, dle něj nejsou problémoví a patří mezi kvalitní reprezentanty praporu.

V srpnu zesnulí příslušníci české armády nejsou jedinými českými vojáky, kteří loni přišli o život v Afghánistánu. Koncem října, dva dny po incidentu v Sezimově Ústí, padl na misi také vojenský kynolog Tomáš Procházka, jenž se stal obětí střelby afghánského vojáka na základně Šindánd v provincii Herát.