Konečná básnila o ruské demokracii. Kolaja nevydržel a utekl ze studia

„Já myslím, že výsledky jsou očekávané. Nevím jak a proč hodnotit volby v Rusku, prostě se to tak stalo a nic zásadního se nezmění. Asi jsme všichni čekali, že to tak bude. Lidé mohli jít k volbám, mohli volit či nevolit. Řada Rusů se třeba rozhodla vhodit prázdný lístek, a i to je demokracie,“ řekla Konečná v pořadu 360° na CNN Prima News.

„Nazývat toto demokracií je úplně vedle,“ odvětil jí Kolaja. „Nenazýval bych to ani volbami, to je vyloženě neuctivé ke všem zemím, kde se svobodné volby mohou konat. Samozřejmě jsme už dopředu věděli, jak to dopadne, jen jsme nevěděli, jaké procento si Putin zvolí. On si určil, jak to dopadne,“ dodal Kolaja.

Předsedkyně KSČM se nesouhlasně odkázala na nezávislá zahraniční média. „I ta se dlouhodobě shodují v tom, že Putin má podporu obyvatel Ruska. Získává si ji různými způsoby, ale podstatné jsou asi ty ekonomické.“

„Jak Putin získal 90 % netuším a je mi to upřímně jedno, prostě to tak je a musíme to brát jako fakt,“ reagovala Konečná na otázku transparentnosti letošních ruských voleb. V nich Putin zvítězil se ziskem 87 procent hlasů.

„Já chápu, že paní Konečné jako komunistce je to jedno. Volby jsou už jen třešnička na dortu, tady jde o metody, které tady paní Konečná bagatelizovala. Ten režim je doslova odporný, a já jsem zhnusen tím, jak to kolegyně bagatelizuje,“ ohradil se znovu Kolaja směrem k předsedkyni KSČM.

Marcel Kolaja @PiratKolaja Sledovat celý víkend tu frašku, které ruský režim neprávem říká volby, a poté poslouchat, jak je to podle Konečné vlastně demokratické, bylo prostě moc.



Ano, odešel jsem. Legitimizovat debatu o tom, zda je nebo není Rusko agresor a Putin diktátor, fakt nechci. https://t.co/PpEZ5yKgx8 oblíbit odpovědět

„Já říkám fakta. Občas čtěte i něco jiného, a ta fakta se taky dozvíte, pane kolego,“ odvětila Konečná směrem ke Kolajovi s tím, že Putin a Lavrov budou do budoucna stejně jediní, s kterými bude možné jednat o míru.

„Měli bychom se co nejdřív snažit o nějaké příměří, a Putin u toho bude. Příměří není sprosté slovo, pánové. Kdybychom jednali už před rokem, tak statisíce mužů ještě žijí, linie se neposunula blíž ke Kyjevu a není zničené to území, které dnes je. Stejně to nakonec jinak nedopadne, než že budeme jednat s Putinem a Lavrovem,“ řekla Konečná.

„To považuji za naprostou nehoráznost,“ kroutil hlavou Kolaja. „Paní Konečná to tady líčí, jako když táhneme my nějakou válku. Já se omlouvám, ale to už nejsem schopen poslouchat. Děkuji za pozvání, ale v tuto chvíli se loučím,“ dodal Kolaja a protestně opustil studium.

Později se ke svému odchodu vyjádřil i na sociální síti X. „Ano, odešel jsem. Legitimizovat debatu o tom, zda je nebo není Rusko agresor a Putin diktátor, fakt nechci,“ vzkázal Kolaja.

Po jeho odchodu ze studia se v debatě i nadále pokračovalo. Otěže převzal poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 Jiří Pospíšil. „Mně se líbí, jak tady paní Konečná plíživě líčí putinovskou demagogii, já s ní budu rád diskutovat,“ uzavřel hádku Pospíšil.