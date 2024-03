Velký úspěch ANO v průzkumu? Není „vymalováno“, ale Fialovy výroky nejsou sebevědomé, říká přední sociolog

Lidovky.cz: Podle posledních čísel průzkumu agentury Kantar by sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 38,5 procenta hlasů. Druhá ODS by měla 14,5 procenta. Koalici Spolu by volilo na dvacet procent lidí. Jak tento průzkum čtete?

Především vždy varuji před vytvářením závěrů z výsledků jednoho průzkumu. Je pravdou, že na přelomu let 2023 a 2024 podpora ANO spíš stagnovala, nyní se zdá, že znovu mírně roste. Číslo je symbolické, je to za strašně dlouhou dobu vůbec nejvyšší naměřená hodnota pro jakoukoli politickou entitu.