ŽIVĚ: Čas hnutí přijde, řekl na začátku sněmu STAN odcházející lídr Gazdík. Chce ho nahradit Rakušan

Praha V Praze začal sjezd Starostů a nezávislých (STAN). Téměř 160 delegátů na něm vybere nové vedení. O post předsedy se již nebude ucházet končící šéf hnutí Petr Gazdík, ve vedení by chtěl ale pokračovat na pozici místopředsedy. Stranickou jedničkou se chce stát dosavadní místopředseda Vít Rakušan. Ve stranických novinách uvedl, že má ambici STAN dovést do vlády. Delegáti v sobotu zvolí v pražském hotelu Olšanka i další členy celostátního vedení.

Mandát vedení Starostů měl původně skončit až v roce 2020, celostátní výbor STAN ale na Gazdíkův návrh v polovině prosince rozhodl, že už letošní sněm bude volební. Gazdík již dříve řekl, že hnutí, které založil, potřebuje nový impulz.

Ve svém sobotním projevu Gazdík řekl, že STAN může zvítězit v krajských volbách. Čas hnutí za několik let přijde, marketingové projekty nebudou trvat věčně, doplnil.



Rakušan: Hledáme lidi, jako jsme my

O nových členech vedení se bude hlasovat elektronicky. Ještě před volbou budou na sněmu mluvit zástupci občanských demokratů, Pirátů, lidovců, TOP 09 a sociálních demokratů. Starostové budou také hlasovat o některých technických změnách ve stanovách a mluvit budou i o blížících se volbách do Evropského parlamentu.

Zatím jediný známý kandidát na post předsedy hnutí je současný první místopředseda, starosta Kolína a poslanec Vít Rakušan. „Mám ambici přivést Starosty i do vlády, odkud půjdou prosazovat naše ideje snáz,“ uvedl Rakušan ve stranických novinách. Chce, aby hnutí absorbovalo osobnosti. „Lidi, kteří stejně jako my vidí prostor i čas něco změnit, mají chuť to dělat pod naší značkou a nechtějí za to místa na plakátu,“ poznamenal.

Gazdík stojí v čele STAN od roku 2009. Funkce předsedy se už jednou vzdal a v březnu 2014 STAN převzal liberecký hejtman Martin Půta. V listopadu stejného roku ale Půta z funkce odešel kvůli podezření z přijetí úplatku a ze zneužití pravomoci a Gazdík jako místopředseda vedení Starostů znovu převzal, později byl opětovně zvolen předsedou. Rakušan o něm prohlásil, že hnutí vedl dobře a uspěl. „V mých očích zcela jistě obstál,“ uvedl.

STAN získal v roce 2017 v posledních sněmovních volbách 5,18 procenta hlasů a šest mandátů. V senátních volbách v roce 2016 i 2018 uspělo po šesti kandidátech Starostů, v horní komoře tak má hnutí s 18 členy nejsilnější klub spolu s ODS, jejíž klub má rovněž 18 členů. V komunálních volbách v roce 2018 se hnutí prosadilo do řady zastupitelstev včetně Prahy, celkově získalo 2601 zastupitelů.